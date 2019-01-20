Как началась Революция Достоинства: опубликованы неизвестные ранее данные

Во время Евромайдана в 2014 году в Киеве был исторический момент, когда стало понятно, что протестное движение превращается в Революцию Достоинства.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский. По его словам, революционные события начали Сергей Коба из "Автомайдана" и сотник "Правого сектора" Віктор Панаско("Иранец").

"Когда Коба со сцены сказал, что давайте, мол, пойдем к Верховной Раде и к этой Раде пошел, за ним потянулось людей очень немного. А "Иранец" со своей сотней аккуратно подошли к оцеплению, ну, и, типа, ждали команды начинать. А команды не давали, потому что мы тогда искали Кличко", – вспоминает он.

Скоропадский утверждает, что именно за Кличко и понятулся народ.

"Мы ему говорим, что вот – там заваруха на Грушевского, пошли с нами. Он подумал немного и пошел. И все эти мужики с ним тоже пошли. Мы приходим, там ситуация уже напряженная, мелкие столкновения. И тут мы, типа, понимаем, что это шанс и говорим Кличко: "Давай, возглавь людей. Если ты прорвешь оцепление, поведешь людей за собой и пройдешь эти 200 метров до Рады, власть падет, а ты завтра президентом станешь, это исторический момент", – рассказал пресс-секретарь.

Однако нынешний мэр Киева тогда по-другому оценил ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля 2014 года власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Евромайдана. В тот день на Майдане состоялось прощание с погибшими героями, которых в траурных речах назвали "Небесной сотней".

В статусе пострадавших во время Революции Достоинства в Украине признано 1800 человек.

В Генпрокуратуре заявили, что завершили расследования большей части из 4700 преступлений, совершенных против участников революции. Однако пока только девять человек получили тюремные сроки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!