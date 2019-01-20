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Как началась Революция Достоинства: опубликованы неизвестные ранее данные

3.8тЧитать материал на украинском

Во время Евромайдана в 2014 году в Киеве был исторический момент, когда стало понятно, что протестное движение превращается в Революцию Достоинства.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский. По его словам, революционные события начали Сергей Коба из "Автомайдана" и сотник "Правого сектора" Віктор Панаско("Иранец").

"Когда Коба со сцены сказал, что давайте, мол, пойдем к Верховной Раде и к этой Раде пошел, за ним потянулось людей очень немного. А "Иранец" со своей сотней аккуратно подошли к оцеплению, ну, и, типа, ждали команды начинать. А команды не давали, потому что мы тогда искали Кличко", – вспоминает он.

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Скоропадский утверждает, что именно за Кличко и понятулся народ.

"Мы ему говорим, что вот – там заваруха на Грушевского, пошли с нами. Он подумал немного и пошел. И все эти мужики с ним тоже пошли. Мы приходим, там ситуация уже напряженная, мелкие столкновения. И тут мы, типа, понимаем, что это шанс и говорим Кличко: "Давай, возглавь людей. Если ты прорвешь оцепление, поведешь людей за собой и пройдешь эти 200 метров до Рады, власть падет, а ты завтра президентом станешь, это исторический момент", – рассказал пресс-секретарь.

Однако нынешний мэр Киева тогда по-другому оценил ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 февраля 2014 года власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Евромайдана. В тот день на Майдане состоялось прощание с погибшими героями, которых в траурных речах назвали "Небесной сотней".

  • В статусе пострадавших во время Революции Достоинства в Украине признано 1800 человек.

  • В Генпрокуратуре заявили, что завершили расследования большей части из 4700 преступлений, совершенных против участников революции. Однако пока только девять человек получили тюремные сроки.

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Тема
Евромайдан
Место
УкраинаКиев
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ну дебилы! Только что вернулся из Корвары, катался на лыжах. Видел целый автобус, точнее свиновоз, с жёвтно-блювотной тряпочкой на номере. Этих свиней после катания увозили подальше от курорта вниз, чтобы своим хрюканьем не раздражали отдыхающих. И даже несмотря на их поросячье повизгивание и хрюканье, во всем цивилизованном мире, никто не спрашивает "вы с укурины", все говорят "а, вы из России", правда одна женщина в ресторане перепутала нас с хорватами. Эти придурки злятся, обижаются, запевают заупокойную щеневмерлу, уроды, одним словом, ущербные. На комбинезонах, в обязательном порядке, у них должны быть тризубы и жёвтно-блювотные тряпки приклеены, либо крупными буковками написано "юкрейн", как у одного дегенерата на "Bogner", плевать, что эта фирма одевает олимпийскую сборную Германии, "юкрейн", и пошли все нах! Наверное у него на мерсе, если у него он есть, вместо звезды на капоте, вилка ржавая приварена. А еще у одного дегенерата, на шлеме, очень похожим на кастрюлю, была прилеплена карта укурины, с российским крымом, я его спросил, так ведь Крым уже российский, надо бы отрезать, а он, отвернувшись, сглотнув сопельку, промолчал. Так что верьте, болваны, в эти сказки, сон будет крепкий, а денег после репараций с нас, будет столько, шо карманов на шароварах не хватит!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Во кацапы друг дружке отсасывают! Кацы изучайте иероглифы, не трате даром время, Майдан для вас быдло путлеровское не по уму вашей хромосоме, китайцы с японцами вам такой майдан устроили, до самого Урала, кадыркин каждом кацапу бутылку вшпарил по самые гланды, до полного сруцкага мирка, а эта алкашня о Революции Достоинства скрепопоносит!
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Serov Oleg
Serov Oleg
говорят дебилов,рвущих на впалой груди вышиванку и орущих "я на майдане стоял",становится все меньше и меньше..
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