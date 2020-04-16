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16 апреля • обновлено в 09:38
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Как началась пандемия COVID-19: ученые обнаружили переносчика вируса

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Ученые пришли к выводу, что промежуточными переносчиками коронавируса COVID-19 могли стать бродячие собаки. Вероятнее всего, они принесли вирус человеку от летучих мышей.

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Об этом рассказали ученыеуниверситета Оттавы в Канаде, говорится в статье в журнале Molecular Biology and Evolution. По их мнению собаки, поедающие летучих мышей, стали посредниками в распространении вируса. Так, попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку.

Ученые провели исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник SARS-CoV-2, коронавирус летучей мыши BatCoVRaTG13. Он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%.

Как началась пандемия COVID-19: ученые обнаружили переносчика вируса

“У млекопитающих есть белок ZAP, который противостоит попаданию инфекции в организм. Однако он перестает работать, если организм атакует вирус, в котором мало так называемых сайтов CpG. Оказалось, что у ближайших родственников SARS-CoV-2 крайне мало этих сайтов”, – отмечают ученые.

По их словам, собачьи коронавирусы, заражающие ткани пищеварительной системы, имеют такой же уровень CpG, как у SARS-CoV-2 и BatCoVRaTG13.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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