Как на самом деле жили в СССР: "диссидент" поделился реалистичными фото

В сети опубликовали фото настоящей жизни обычных людей в Советском Союзе, которое смог поймать в объектив камеры "диссидент" Валерий Решетняк.

Мужчина официально работал инженером в Киеве, а в свободное время фотографировал, зная, что такие снимки никто не опубликует. Об этом сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото и истории, которые прячутся за каждым из них, доскролльте страницу до конца).

"Никто из моих коллег по работе не знал, чем я занимаюсь. Это была своеобразная форма диссидентства. Я наивно думал, что когда-то благодаря моим фотографиям люди будут анализироватьсвою жизнь. Ошибался", – признается Решетняк.

Впервые его фотографии опубликовали только в конце 80-х годов во время Перестройки. Тогда же он вместе с другими фотографами-документалистами основал объединение "Взгляд". Его фото выставлялись в Киеве, Москве, Дании и США. После распада Союза Решетняк перешел в коммерческую съемку, преподавал фотографию.

1982-1988 годы. Сумская область. Учитель после уроков возвращается домой Фото Валерия Решетняка

"По этой дороге ходил в школу и я. Освещения не было. Чтобы не оставить кирзовых сапог в этой грязи, мы светили фонариком. Но не всегда были батарейки. Тогда мы поджигали спички и ховали его в рукава, чтобы ветер не задул – так подсвечивали. Эта дорога не изменилась до сих пор. Делать ее нет для кого – в селе осталось очень мало людей", – рассказывает автор снимка.

1977-1987 годы. Слева – элитный пассажирский транспорт Фото Валерия Решетняка

По словам Решетняка, именно в таких санях в СССР могли ездить председатель колхоза или местные "князья" с КПСС. А вот крестьянину их давали только в самый критический момент. Как известно, зимой другого транспорта, кроме саней, не было, ведь большинство дорог не чистили. Справа на фото, вспоминает автор, стоит женщина с канистрами на старых санках: она "приехала" в магазин за керосином для лампы.

1987-1991 годы. Донбасс Фото Валерия Решетняка

"Когда мы зашли в этот огромный завод, я увидел только серую землю, кучу арматуры и бесконечные трубы. И вдруг откуда-то вынырнула фигура: в сером ватнике и кирзовых сапогах. Сразу подумал, что там работают рабы", – признается Решетняк.

1983-1986 годы. Детей постоянно готовили к войне... Фото Валерия Решетняка

По словам фотографа, в СССР к войне готовили с детства, мол, это была основа советского идеологического воспитания. Так, обычной литературы было очень мало, а вот на военную тематику – сколько угодно. Приглядевшись, на фото слева можно увидеть еще и игрушечный БТР.

1987 год. Триптих. "Хлеб всему голова" Фото Валерия Решетняка

В Советском Союзе говорили, что "хлеб – всему голова". А все люди на фото, вероятно, пережили голод 1932-33 годов. Об этом, отмечает Решетняк, тогда говорили только в тесном кругу.

1987 год. Триптих Фото Валерия Решетняка

"Это обычный воз, на котором возили Бог знает что: в него бросили брезент и свалили хлеб. Правда, тогда никто из этого трагедии не делал", – комментирует фотограф.

1987 год. Триптих Фото Валерия Решетняка В средине 60-х крестьяне почти перестали печь хлеб. А в этом селе ликвидировали еще и местную пекарню. Поэтому грузовик с района привозил его в магазин, к которому была дорога с твердым покрытием. Затем хлеб перегружали на телегу с лошадьми или зимой на сани, чтобы развезти в другие магазины, разбросанные по селу.

1987-1992 годы. Отец с двумя сыновьями и женой Фото Валерия Решетняка

Этим снимком Решетняк хотел показать, что при СССР у женщин в селе судьба была тяжелее, чем у мужчин: все хозяйство и быт – на их плечах.

1977-1982 годы. Последние жители ликвидированного села в Беларуси Фото Валерия Решетняка

Как объясняет фотограф, не желая поддерживать инфраструктуру для маленьких сел, советские власти переселяли их жителей. Однако семья, что на снимке, не захотела покидать "неперспективное" село. Люди на фото, подчеркивает Решетняк, хотели умереть там, где родились.

"Глава семьи – без правой ноги. У него не было протеза – ковылял на костылях.

1977-1982 годы. Последние жители ликвидированного села в Беларуси Фото Валерия Решетняка

Изредка к нему приезжали гости. Например, друг детства, который давно жил в другом селе. Он привез портвейн – дешевый советский шмурдяк, который очень хорошо давал в голову", – вспоминает он.

1989-1992 годы. Дети в селе хотели как можно быстрее вырваться в город. Фото Валерия Решетняка

В СССР дети не только видели натруженные руки отцов и матерей, но и сами уже знали, что такое тяжелая работа. Однако до 1974 года покинуть село было почти невозможно.

"Крестьянам не давали паспортов – это было официальное рабство. Даже чтобы поехать в город по делам, нужно было взять справку. Поэтому нужно было иметь большой блат, чтобы дети получили паспорт. Все, кому удавалось вырваться из села, преимущественно попадали в общежития", – констатирует фотограф.

1987-1990 годы. Общежитие №5 в Киеве Фото Валерия Решетняка

Он добавил, что большинство в Союзе были выходцами из сел и не имели своего жилища. Поэтому советские организации строили для них дешевое жилье: это длинный коридор, комнаты по 4-6 кроватей, на этаж одна общая кухня и туалет. И хотя это жилье было временное, большинство людей во время Перестройки так и не успело получить государственные квартиры, и вынуждено было жить в общежитиях всю жизнь.

1985-1990 годы. Общежитие Фото Валерия Решетняка

"Этот мальчик до сих пор живет в этой общежитской комнате уже со своим сыном и женой. Его мама с сестрой – в соседней. Заботливый папа давно ушел к другой женщине", – не дает фотограф разгуляться воображению зрителю его снимка.

1985-1990 годы. Приемная во Львове Фото Валерия Решетняка

По словам Решетняка, в тот день люди пришли в приемную задолго до открытия и, вероятно, это было не впервые. Хотя часто в таких заведениях можно было очень долго ждать чиновника и уйти ни с чем.

1985-1990 годы. "Дефицит выбросили" Фото Валерия Решетняка

Не секрет, что в СССР большинство товаров для обычных граждан были дефицитными. А чтобы "получить" дефицит, надо было знать "нужных" людей.

"Зачастую перед государственными праздниками случались чудеса – дефицит "выбрасывали". Часто продавали с черного входа магазина. Но "сарафанное радио" действовало. В длинных очередях часто случались конфликты, когда какой-то умник хотел пролезть впереди всех", – делится воспоминаниями фотограф.

1987-1989 годы. Американец приехал. поздняя Перестройка Фото Валерия Решетняка

Снимок демонстрирует, как в киевском доме моды устроили показ только для одного американского бизнесмена (это мужчина без волос в центре). В СССР перед иностранцами, говорит Решетняк, ползали и открывали все двери. Позднее же выяснилось, что этот американец "философ" и бывший хиппи. А в Америку он повез советские ватные телогрейки, авоськи и шапки-ушанки.

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