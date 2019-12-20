Как мяч для гольфа: неудачный ботокс едва не лишил женщину части лица

У жительницы Шотландии Карен Маккрайммон после неудачной попытки ботокса губ почернели десна и началось омертвление кожи.

Это чуть не обернулось ей удалением части лица. О том, как стала жертвой "пластики", она рассказала ВВС.

Как и многие, женщина просто хотела, чтобы ее лицо стало красивым. Для этого обратилась в клинику Contours Clinic в Глазго, где ей пообещали, что процедура пройдет совершенно безболезненно. Однако врач неправильно ввела инъекцию, после чего губы пациентки увеличились почти в три раза.

Неудачный ботокс увеличил женщине губы в три раза

"Как только косметолог взялась закачивать филлер, возникло ощущение, будто в мои губы имплантировали мяч для гольфа", – вспомнила Карен.

При этом проводившая процедуру доктор тоже ужаснулась, увидев ее моментально распухшие губы, так как никогда раньше не сталкивалась с подобной реакцией.

После инъекции у нее началось омертвление кожи лица bbc.com

"Она предложила антигистаминные препараты вместо противовоспалительных средств. Тогда я поняла, что у нее нет медицинской подготовки. Мои губы опухли, и я знала, что мне срочно нужна медицинская помощь", – добавила Маккрайммон.

На следующий день губы шотландки посинели, а десны стали черными. Как установили врачи, в них образовалась огромная гематома, которая повредила вены и артерии на лице, что привело к отмиранию тканей.

Губы шотландки посинели, а десны стали черными bbc.com

Она нашла другую клинику, медикам которой удалось оказать ей своевременную помощь. При этом они признались, что в противном случае женщина действительно могла бы лишиться части лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 48-летняя жительница города Шрусбери Джейни Насименто решилась на липосакцию ног и подхватила смертельно опасную инфекцию во время операции. В результате она осталась с почти полностью "обглоданными" ногами.

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