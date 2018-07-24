Украинцев массово дурят на аренде жилья: как не стать жертвой аферы

В последнее время в Украине оживились мошенники, которые зарабатывают на аренде жилья. Зачастую объявления они дают на бесплатных сайтах, где указывают более дешевые расценки.

Эксперты указывают сразу на несколько схем, которые используют обманщики: это перечисление денег на телефон за просмотры жилья и траты на бензин, продажа баз несуществующих квартир, а также жадность недобросовестных хозяев, которые идут на всякие ухищрения, чтобы не вернуть вам аванс. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Аванс за просмотр

"Моя знакомая недавно попала в неприятную историю. Они срочно искали квартиру в Киеве для долгосрочной аренды. На сайте бесплатных объявлений нашли подходящий вариант, квартира на Оболони. Кстати, почему-то именно там часто люди попадают на мошенников. Позвонили по телефону посреднику и договорились о просмотре. Правда, он сразу попросил задаток за просмотр, в таком случае, мол, никому показывать не будет", - рассказала OBOZREVATEL Анастасия из Луганской области.

Они согласились и сбросили ему на карту 500 гривен. Поехали смотреть по указанному адресу. А в квартире оказались хозяева, которые никому свое жилье не сдают. Хозяева сказали, что до них еще несколько человек приходило, причем были те, кто на карту мошеннику переводил тысячу-две гривен. И на звонки автор объявления, конечно, уже не отвечал", - отметила Анастасия.

Деньги на бензин

Украинцы жалуются на то, что арендодатели через сайты бесплатных объявлении просят перечислить им сумму на телефон или карту. Могут попросить 100 грн, могут и половину платы за месяц. И очень часто потом пропадают.

Один из пользователей на форуме рассказывает историю, как он снимал квартиру в Днепре. Мужчина нашел объявление некоего Олега о сдаче 1-комнатной квартиры, цена была занижена.

"При звонке говорит, что квартира брата, который в Италии, он ее сдает на 1 год и 11 месяцев. Сам он не из Днепра, а с Запорожья", - описывает пользователь ситуацию. Олег попросил 500 грн на бензин скинуть ему на телефон. Потом сообщил, что уже в Днепре, но хочет взять нотариуса, поэтому нужно еще 612 грн на бланки. И как только получил деньги - телефон отключился.

Просил денег на бензин

Риэлтор Андрей Корниенко из Днепра рассказывает, что перечисление денег за просмотр сейчас один из распространенных способов мошенничества.

"Часто риэлторы берут какие-то деньги за то, что устраивают вам просмотры. Они же тратят на это время. Если вы не заключили договор, а пользуетесь услугами незнакомого посредника, то никогда не перечисляйте ему деньги ни на карту, ни на телефон. Скажите, передадим при встрече, как только посмотрим квартиру", - пояснил OBOZREVATEL Корниенко.

Эксперт в области недвижимости Сергей Костецкий советует передавать деньги за просмотр только в офисе риэлтора.

"Вы увидите - это настоящий офис или тут только стул и стол. И тогда решите как поступить", - говорит Костецкий. Также он не советует доверяться сайтам бесплатных объявлений. "Если вы видите объявление от хозяина квартиры, то сразу это должно насторожить. Обычно хозяева передают право сдавать в аренду жилье агентству. Это гораздо проще, не нужно все время бегать на просмотры, договариваться, риэлтор и договор составит", - рассказал нам Костецкий.

Опытные люди, которые часто снимают жилье, советуют на сайтах сразу проверять профиль автора объявления. Если он создан месяц-два назад, то это может быть мошенник.

Квартира в Праге

А киевлянка Мария Шевчук попалась на квартирный развод во время организации свадьбы во Львове по программе "за 24 часа".

"В столице у нас не получилось на нужную дату быстро ее организовать, а во Львове мы договорились о фотосессии во дворце. Поэтому нужна была квартира на несколько дней. На сайте нашли приличное жилье в центре, фото симпатичные. Связались, естественно владелец попросил половину суммы вперед. Мы перечислили. А буквально за несколько дней до поездки что-то хозяин перестал выходить на связь. Муж проверил фото в интернете, и обнаружил, что это фото квартиры из Праги. Нас просто обманули. Пришлось срочно искать новое жилье", - пожаловалась OBOZREVATEL Мария.

Бесполезная база

Очень часто украинцы попадаются на старую уловку мошенников - платят за базу якобы адресов жилья, которое сдается в аренду. Так "развели" киевлянку Татьяну Шаповал.

"Нам срочно нужна квартира. Дочку отправили в село к бабушке, чтобы найти жилье и переехать до школы. То, что предлагают риэлторы, дорого, решили искать сами. В одной фирме мне предложили за 500 грн купить базу. В течение месяца каждый день они будут присылать мне список арендуемых квартир. И хотя я четко указала, в каком районе, на каких улицах меня устроит жилье, мне присылают список по всему Киеву", - сообщила нам Татьяна.

По ее словам, почему-то подходящие варианты однушек за 4-5 тысяч подозрительно быстро уходили.

"Мы с мужем работаем и смотреть можем только вечером. А нам говорят: все уже днем сняли. Муж два раза отпрашивался с работы. Прибегает по адресу, риэлтор говорит: "Ждите у парадного, сейчас спрошу у хозяев, можно ли подниматься". Потом перезванивает: "Все, уже кто-то раньше был до вас". Я так расстраивалась, пока знакомая не объяснила, что все это обман, никаких квартир у них нет. Денег мне не жалко, но время-то ушло", - отметила Татьяна.

Эксперт Сергей Костецкий говорит, что существуют разные фирмы, которые предоставляют подобную базу жилья: "Есть откровенные обманщики, которые предлагают несуществующие квартиры. А есть нормальные агентства, у них в базах можно найти подходящие варианты. Поэтому тут на кого нападете".

Возвращается сын с семьей

Впрочем, иногда недобросовестными оказываются и сами хозяева жилья, и посредники. Тут вариантов может быть несколько.

"На Березняках в Киеве хозяйка сдавала комнату в двухкомнатной квартире, недорого. Сначала, очень милая семья, муж и жена. Взяли деньги за первый месяц и за последний. Когда я въехала, началось! Вещи положить некуда, шкаф забит их вещами. После 10 вечера запрещено даже на кухню выйти - у них отбой. Потом муж начал цепляться по каждому поводу, скандалить. Словом, были созданы все условия, чтобы я выехала. Но деньги отдавать не захотели", - рассказала OBOZREVATEL студентка университета Оксана.

Другой пример - вам сдают квартиру, а через неделю является хозяин и просит освободить, потому что то ли с женой разводится, то ли сын с семьей внезапно возвращаются из-за границы, а это была их квартира. Естественно, переданные деньги за последний месяц проживания никто возвращать не будет.

Плата за раковину

"Я не знаю, что делать. Мы вынуждены были выехать из арендованной квартиры. Она хорошая, с современным ремонтом в новострое. Платили за нее 10 тыс. грн. Предупредили заранее, пришел отец хозяйки, все принял, его смутили только два пятнышка на столешнице. Он их сфотографировал и переслал хозяйке. Сказали, деньги вернут завтра. А потом перестали брать трубку, в смс писали, что ждут ответа мастера, что делать со столешницей и сколько это будет стоить", - делится на форуме одна из пользовательниц.

В результате хозяйка прислала ей фото кухонной мойки в квартире - она была из искусственного камня, и вся почернела, покрылась пятнами и даже потрескалась. Фактически женщину обвинили в том, что она испортила дорогое имущество. "При мне такого не было! Я жалею, что не сфотографировала перед выездом состояние кухни, но был же ее отец, как так можно", - возмутилась женщина.

Решили испортить мойку, чтобы не возвращать деньги

Сергей Костецкий советует в таких случаях внимательно составлять договор, а при въезде и выезде из квартиры проверять все в присутствии хозяев.

"В договоре всегда все прописано, что за две недели до выезда вы должны предупредить хозяина. Если вы выезжаете внезапно и не предупредили, то деньги вы, скорее всего, потеряете. Тщательно опишите имущество в квартире, чтобы потом не получилось, что пользовались старым телевизором, а хозяева будут утверждать, что оставляли дорогую плазму. Укажите марку техники, осмотрите мебель, нет ли там изъянов, и укажите это. И прием квартиры должен проводить хозяин и подписывать акт. Если все было хорошо, а они не возвращают деньги, то можно и в суд идти", - говорит Костецкий.

Также эксперт предупредил, что процветает и старая схема, когда человек берет в долгосрочную аренду жилье, а потом сдает квартиру сразу нескольким людям, берет предоплату и исчезает. Люди раскладывают вещи в новом жилье, а тут приходят еще одни арендаторы.