Как могла выглядеть Чернобыльская зона и Припять, если бы не взрыв: появились фото

Ирина Кулинич Общество 18:48, 26.04.2020 Обновлено: 18:48, 26.04.2020

В сети показали, как город Припять, который стал призраком из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, мог выглядеть, если бы ЧП не случилось.

Картинки, созданные художником при помощи графики, появились в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На изображениях видно процветающий город, в котором люди отмечают праздники и живут обычной жизнью. Также рядом разместили настоящие фото Припяти – разница сразу бросается в глаза.

Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654
Харьков 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", Петр Шаврей рассказал правду об аварии.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Задержат Филатова? Журналист сообщил о внезапном решении Венедиктовой

Из-за закрытия маленьких магазинов украинцы штурмуют гипермаркеты: появились фото

В Каменском предприниматели взяли штурмом закрытые рынки и возобновили их работу

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

Стал как овощ из-за ошибок врача? СМИ назвали причину предсмертного состояния Ким Чен Ына