Как могла выглядеть Чернобыльская зона и Припять, если бы не взрыв: появились фото

В сети показали, как город Припять, который стал призраком из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, мог выглядеть, если бы ЧП не случилось.

Картинки, созданные художником при помощи графики, появились в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На изображениях видно процветающий город, в котором люди отмечают праздники и живут обычной жизнью. Также рядом разместили настоящие фото Припяти – разница сразу бросается в глаза.

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Харьков 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", Петр Шаврей рассказал правду об аварии.