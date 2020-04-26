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26 апреля • обновлено в 19:13
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Как могла выглядеть Чернобыльская зона и Припять, если бы не взрыв: появились фото

1.7т
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В сети показали, как город Припять, который стал призраком из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, мог выглядеть, если бы ЧП не случилось.

Картинки, созданные художником при помощи графики, появились в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На изображениях видно процветающий город, в котором люди отмечают праздники и живут обычной жизнью. Также рядом разместили настоящие фото Припяти – разница сразу бросается в глаза.

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Еcли бы не взрыв: в сети показали, как могла выглядеть Чернобыльская зона

Харьков 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герой, которого не показали в сериале "Чернобыль", Петр Шаврей рассказал правду об аварии.

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Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
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