Они могут стать новой бизнес-элитой Украины. Как студенты-аграрии съездили в Париж

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова продолжает работать с талантливой украинской молодежью. 26 февраля 30 студентов ведущих аграрных вузов Украины отправились в Париж в рамках всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019", чтобы провести там четыре незабываемых дня.

Это путешествие стало для них наградой за усердную работу на протяжении нескольких месяцев: каждый из ребят придумал оригинальный бизнес-проект в аграрной сфере, который можно было бы реализовать в Украине, а затем представил его на суд компетентного жюри.

Так что в Париже оказались лучшие из лучших, но даже те, кому не повезло в этом году, могут "отыграться" в следующем – Фонд Бориса Колесникова планирует реализовать ряд образовательных проектов на благо украинского общества.

Фото: пресс-служба

Конечной целью поездки было участие студентов в знаменитой аграрной выставке SIMA, в которой ежегодно участвуют тысячи компаний из десятков стран по всей планете: новейшие технологии, сложнейшее оборудование, интересные собеседники, которые с удовольствием делились с любопытной молодежью своим опытом.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Однако все это было уже на второй день путешествия. Первым же делом после прилета за ребятами приехал комфортабельный автобус и увез их на экскурсию по Парижу. Кстати, Франция встретила украинцев аномально теплыми +20. Говорят, что такого февраля в этих краях не было уже лет 100.

Триумфальная арка, Лувр, Эйфелева башня: веселая француженка-экскурсовод показала самые легендарные места столицы, рассказав о каждом из них массу интересных подробностей. Если учесть, что для многих ребят эта поездка и вовсе стала первым в жизни выездом за границу, то можно только представить какой восторг они испытали. Но лучше дать слово им.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

"В Париже я в первый раз. Здесь, конечно, потрясающе красиво. Очень давно мечтала о том, что увижу столицу Франции вживую и вот мечта сбылась! Безумно понравилась Эйфелева башня, Лувр, Сена – сложно даже выделить что-то одно", – с восторгом рассказала студентка киевского Национального университета биоресурсов и природопользования Ирина Стеценко.

Ирина Стеценко Фото: пресс-служба

"Пока что трудно выделить одно место, которое бы понравилось больше других. Чувствую огромный восторг от всего, что вижу. Здесь невероятная архитектура и даже воздух, кажется, какой-то особенный! Хочется успеть увидеть побольше всего и обязательно сходить вечером на Эйфелеву башню. Думаю, что в свете огней она выглядит еще более прекрасно", - рассказала студентка Полтавской государственной аграрной академии Вероника Куркина.

Вероника Куркина Фото: пресс-служба

Конечным пунктом экскурсии стал знаменитый Собор Парижской Богоматери. Как обсуждали между собой некоторые студенты, при свете солнца он выглядел совсем не так мрачно, как они себе представляли, но это ничуть не убавляло его красоты.

Но настоящее величие Собора понимаешь, когда входишь внутрь. Огромные окна с прекрасными витражами, древние колоны и фрески на стенах – молодежь только успевала вертеть головой, стараясь запомнить каждую деталь.

После этого группу посадили в автобус и повезли отдыхать. Ведь в следующие два дня их ждала выставка SIMA. Забегая наперед, могу сказать, что у нашей молодежи прекрасно получалось совмещать работу и развлечения.

С утра до вечера они впитывали новый опыт на выставке, а уже вечером разбредались по французской столице, чтобы набираться новыми впечатлениями, знакомиться с иностранцами и просто дышать Парижем.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Кстати, на третий день президент Фонда Борис Колесников тоже прилетел на выставку, чтобы пообщаться с молодежью и обсудить с ними проекты, которые те представляли.

"Мы привезли в Париж лучших молодых аграриев Украины, которые придут на смену признанным специалистам. Здесь они увидели, что передовое сельское хозяйство во всем мире является гибким, экспериментальным, финансово грамотным. Новички с умным и творческим подходом – такие, как наши студенты – с легкостью могут добиться успеха в этой сфере, и это их очень вдохновило на новые идеи, доработку существующих проектов стартапов и внедрения их в нашей стране. Фонд предложит ребятам построить бизнес и поддержит их в этом начинании. Наша задача – дать шанс и возможность молодым предпринимателям заявить о себе и своих бизнес-кейсах", – отметил Борис Колесников.

Борис Колесников Фото: пресс-служба

Уже скоро все участники этой поездки смогут побороться за главную награду – грант от Фонда на создание собственного дела по разработанным им проектам.

Радует также, что с помощью Фонда Бориса Колесникова увидеть мир могут не только аграрии, но также и архитекторы, пищевики, программисты, авиаторы, железнодорожники и айтишники. Так, уже 12 марта 30 молодых архитекторов отправятся в Милан, чтобы набраться опыта у лидеров своей отрасли.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Они образованы, амбициозны, знают языки и не ведают страха перед высокими технологиями. Уверен, что всего через несколько лет эти молодые люди станут костяком нового общества, современной украинской бизнес-элитой, пробивающей себе путь наверх не за счет блата или взяток, а умом, энергией и трудолюбием.

Такие поездки учат ребят главному: не важно, кто твои родители или в каком месте ты родился – если у тебя есть цель, упорство и терпение, то ты всегда сможешь добиться желаемого. Сегодня это победа в конкурсе Фонда Бориса Колесникова и поездка в Париж, а завтра – заключение многомиллионного контракта и создание собственной бизнес-империи. А почему бы и нет? Ставь перед собой амбициозные цели и работай, а результат обязательно придет.

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