Российские оккупанты и их холуи из числа местных коллаборационистов не устают каждый день доказывать свою показушность и беспринципность. Ведь зачем тратить средства и что-то делать для обычных людей? Гораздо легче создать нужную "картинку" для ручных СМИ.

Не стала исключением и эпидемия коронавируса. Для пророссийской пропаганды эта инфекция – "отличный" повод, чтобы в очередной раз обвинить украинские власти во всех смертных грехах. То Украина не закрыла границы, то она наоборот их закрыла, но не вовремя. Пропагандисты изгалялись, как могли. Даже умудрилась найти кучу "американских биолабораторий" от Казахстана до Украины! Вот бы они еще логику для себя нашли.

И всё ничего, если бы от этого "цирка" не страдали обычные люди. Приведу в пример ситуацию, которая случилось с моим товарищем и его семьёй. По понятным причинам его имени я называть не буду. В 2015 году они с женой успели выехать с оккупированной территории. Не буду кривить душой и скажу, что начать новую жизнь им было не так уж и легко. Мой товарищ долгое время не мог найти себе работу. У них вскоре родился ребенок, который часто болел. Но несмотря на все неурядицы, этой семье все же удалось начать новую жизнь.

Правда родители жены остались жить в одном из поселков под оккупированным Донецком. Мои друзья периодически к ним ездили. Как раз перед самым закрытием блокпостов мама жены заболела. Мой друг не мог поехать к тёще с тестем из-за работы, поэтому супруге пришлось взять с собой ребенка, которого не с кем было оставить, и уехать на временно неподконтрольную часть Донбасса.

Как вы понимаете, назад ей вернуться не удавалось. Я думаю, никому не нужно объяснять, что она пережила за то время, пока КПВВ были закрыты. И вот наконец "власти ДНР" всё же снизошли до простого народа и открыли пункт пропуска в Еленовке. Думаете ей удалось вернуться на подконтрольную территорию? Как бы не так! Бравые "пограничники ДНР" продержали ее и ребенка несколько часов в очереди. Потом еще час оформляли документы, отбирали отпечатки пальцев и… Отказали в пересечении в связи с тем, что у неё ДОНЕЦКАЯ прописка. Матери с ребенком на руках пришлось самостоятельно добираться до родительского дома под Донецком, потому что водителя, с которым она ехала, всё-таки выпустили из "ДНР".

Вот так заботятся о народе в "НАРОДЫХ республиках"! Бедная девушка стала настоящим заложником произвола оккупационных властей. И это далеко не единичный случай. Оккупанты, как только могут, затягивают процедуру, чтобы как можно меньшее количество людей выпустить из-под своего контроля. Ставят дополнительные блокпосты на выезде с Донецка и на въезде в Еленовку. Берут подписки о невозможности вернуться на оккупированную территорию. Кстати, бланки для заполнения на посту очень часто заканчиваются. Удобно, не правда ли? Но в пророссийских СМИ как всегда расскажут о том, что "власти ДНР" заботятся о людях.

Я очень надеюсь, что матери и ребенку всё же удастся вернуться к мужу вопреки всем стараниям оккупантов.

Напоследок мне просто хотелось бы задать один вопрос Пушилину и его шавкам: если в вашей недореспублике так хорошо, как вы рассказываете, то почему на выезде оттуда стоят километровые очереди?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.