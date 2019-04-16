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Как легко избавиться от наклейки на товаре: опубликован лайфхак

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Нередко покупая в магазинах обновку для дома, посуду или бытовую технику, возникают трудности с удалением наклеек в самых неподходящих местах. Механическая обработка может оставить глубокие царапины и не всегда избавляет от следов клея.

В сюжете "5 канала" показан простой лайфхак, как снять этикетку и не испортить внешний вид предмета (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Как легко избавиться от наклейки на товаре: опубликован лайфхак

скриншот видео

В большинстве случаев достаточно протереть наклейку ватным диском, на который нужно предварительно нанести растительное масло или жидкость для снятия лака. Также подойдет обычный майонез.

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Если товар нельзя мочить, то на помощь придет фен для сушки волос. Потоки горячего воздуха без труда справятся даже с крупным ценником на книге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайфхак по использованию дырки в разделочной доске вызвал настоящий взрыв мозга у пользователей и вылился в смешной флешмоб.

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