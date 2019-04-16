Как легко избавиться от наклейки на товаре: опубликован лайфхак

Нередко покупая в магазинах обновку для дома, посуду или бытовую технику, возникают трудности с удалением наклеек в самых неподходящих местах. Механическая обработка может оставить глубокие царапины и не всегда избавляет от следов клея.

В сюжете "5 канала" показан простой лайфхак, как снять этикетку и не испортить внешний вид предмета (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

скриншот видео

В большинстве случаев достаточно протереть наклейку ватным диском, на который нужно предварительно нанести растительное масло или жидкость для снятия лака. Также подойдет обычный майонез.

Если товар нельзя мочить, то на помощь придет фен для сушки волос. Потоки горячего воздуха без труда справятся даже с крупным ценником на книге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лайфхак по использованию дырки в разделочной доске вызвал настоящий взрыв мозга у пользователей и вылился в смешной флешмоб.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!