Как лечили грипп в СССР: названы самые популярные средства

В Советском Союзе очень осознано и тщательно относились к лечению гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Так, в аптечке любой семьи обычно всегда были лекарства от, например, ангины и для снижения температуры. Об этом сообщает портал бронхо-аллергологии.

Отмечается, что лекарства в те времена покупались "про запас", а когда приходил врач, то ему давали коробочку с таблетками и он на основании этого делал назначения.

Грипп в СССР иногда лечили народными методами

Итак, популярными методами лечения ангины в СССР были: полоскание фурацилином, сульфадимезин (или сульфадиметоксин), хлористый кальций в растворе, капли в нос, намазывания миндалин раствором люголя, теплое питье и домашние ингаляции. При ОРВИ обычно принимали кальцекс, а от температуры – аспирин или парацетамол.

Не менее интересным было использование "народных" методов, хотя некоторые из них, подчеркивают авторы портала, "попахивали садизмом".

В СССР осознано подходили к лечению гриппа и ОРВИ myslo.ru

"Например, общеизвестные банки, установка которых была целым ритуалом. Вот выносят орудие пытки. Вот поджигают факел. Его подносят очень близко к коже и проверяют приделы болевого порога, устанавливая банку за банкой. А еще с долей садистского ехидства спрашивают: "Не больно ли тебе?", – говорится в материале.

Также отмечается, что особым шармом были и горящие капли "с неудачно собранного импровизированного факела".

"Когда орудие пытки установлено, начинается тест на выносливость. И как логичный результат пытки, тебя украшают гематомы идеально круглой формы, а ля лошадь в яблоках", – описывает портал методы лечения простуд в СССР.

Ингаляции над картошкой при гриппе в СССР были очень популярны doctor.rambler.ru

Ко всему прочему, популярными в те времена были горчичники – традиционно, их размачивали в очень горячей воде, а потом заботливо спрашивали у больного, не печет ли ему такое лекарство.

"Но были и приятные методики. Например, малиновое варенье, молоко с маслом и содой, на уши масляные компрессы, при кашле дышали над картошкой. И это еще не упоминая общепринятых ингаляций над чайником или более продвинутыми специальными ингаляторами", – припоминают те, кто прошел "школу лечения" в СССР.

Медицинские артефакты из детства при СССР myslo.ru

Примечательно, что на сегодняшний день большинство из этих способов не используются. Ведь ингаляторы заменили небулайзеры, а горчичники и сейчас есть, только современные, как наклейки – их уже не надо размачивать в миске с водой.

"Но и доктора все чаще назначают антибиотики, цепляя к ним вдогонку пробиотик. Как лучше лечить себя и детей – каждый выбирает сам. Стоит спонсировать фарминдустрию или, может, вспомним хорошо забытое прошлое? Не болейте!" – советуют авторы медицинского портала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в советское время среди населения настоятельно внедрялись правила с призывом к гражданам отказаться от рукопожатий при приветствии, чтобы не заразиться какой-либо инфекцией.

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