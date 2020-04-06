Как лечат от коронавируса в мире и Украине: названы способы и препараты

Сейчас в мире разрабатывают не менее 20 вакцин от нового китайского коронавируса COVID-19. Некоторые даже начали тестировать, однако даже при самых оптимистических сценариях, в массовом доступе она появится не раньше следующего года.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Поэтому пока что в странах, независимо от количества инфицированных, борются с заболеванием как по общепринятым правилам, так и изобретают собственные. И такое экспериментальное лечение из Италии, США, Китая дает результаты, сообщает ТСН.

Итальянский протокол: лекарство от ревматизма

В Италии, которая больше всего в Европе пострадала от коронавируса, пациентам, которые оказались уже на грани между этим и тем миром, медики предлагают лечение от итальянского профессора – терапия сделана на основе ревматизма.

На такой эксперимент, в частности, согласилась и украинка Павлина Шимбир, которая живет в Италии и заболела COVID-19. По ее словам, несмотря на то, что препарат от ревматизма не прошел ни одного клинического исследования в борьбе с коронавирусом, врачи кололи и мониторили буквально каждое изменение в организме. Список побочных реакций, что и сами способны отправить пациента на тот свет, в таких лекарств очень длинный.

Однако уже через несколько дней Павлина стала поправляться и вскоре сообщила, что вируса у нее больше нет.

"Я очень им благодарна. Хочу, чтобы у наших врачей такая возможность была. Все сделаю, чтобы получить тот протокол, – сказала Шимбир.

Американский протокол: лекарства от малярии

О препарате, который изменит правила игры, недавно заявил президент США Дональд Трамп. Ученые и медики увидели надежду в другом веществе, которым более 70 лет лечат от малярии. Оказалось, оно обладает противовоспалительным эффектом и может способствовать выздоровлению больных COVID-19.

Отмечается, что больная коронавирусом американка Эсмеральда прошла 5-дневный курс терапии, в котором был и тот препарат от малярии. И якобы именно он буквально вернул ее от последней черты.

"Они очень токсичны, их нельзя бесконтрольно все время использовать. Там могут быть какие-то косвенные механизмы влияния", – отметила доктор медицинских наук Алла Мироненко.

В то же время в Норвегии и Испании пациенты будут участвовать в испытаниях, которые позволят сравнить безопасность и эффективность четырех препаратов и различных комбинаций от COVID-19. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, это историческое испытание существенно сократит время для получения надежных данных.

Так, американский доктор биологических наук Сергей Сикора нашел лекарство от "брата" COVID-19 – коронавируса Sars, что атаковал планету 2002 года. Правда, его лекарства на тот момент уже были мало востребованы, ведь Sars фактически исчез. Он говорит, что на поиски новых уйдут годы, поэтому ученые пытаются найти спасение в уже известных препаратах.

Медик объясняет, что они могут бороться с COVID-19 – в частности, остановить воспаление организма еще на стадии размножения вируса в клетках. США, не дождавшись результатов, этими препаратами уже запаслись. К стратегическим резервам фармацевтические компании передали более 30 миллионов доз.

Три тысячи сейчас развезли и в украинские больницы. В виде экспериментального лечения "противомалярийные" медикаменты разрешены теперь и у нас. Одна упаковка стоит примерно 500 гривен. Сейчас в аптеках лекарств нет, но и искать их и не стоит. Врачи предостерегают от самолечения, ведь без присмотра медика они вообще могут покалечить.

"Когда используем, то всегда взвешиваем пользу и риск от этих препаратов. Эти препараты могут влиять на нервную систему, орган зрения, сердце", – говорит врач Федор Лапий.

Азиатский протокол: лекарства от лихорадки Эбола

Еще один "препарат надежды" – тот, что разработали против кровавой лихорадки Эбола. Он хорошо показал себя в опытах против других коронавирусов. Впервые ним попытались лечить эвакуированного пассажира с зараженного круизного лайнера Diamond Princess. Состояние мужчины улучшилось. С тех пор препарат с согласия пациента применяют во всем мире.

Отмечается, что через несколько недель должны завершиться исследования реакции тысяч людей на препарат в США и китайской провинции Хубэй. Мир ждет, но пробует применять. Украина тоже решилась.

Украинский протокол

Первый протокол лечения больных коронавирусом в Украине появился в Виннице.

"Он направлен на лечение пациентов, начиная от средней степени тяжести. Мы основывались на протоколах, которые используют в Азии, Европе и США. Там были вещи одобрены, препараты без доказательной базы", – говорит главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз.

Теперь там лекарство от ревматизма, малярии, Эболы и даже ВИЧ применяют индивидуально, в зависимости от состояния больного.

Но лечение этими препаратами может быть только с согласия пациента. Хотя по словам медиков, такого экспериментального лечения можно избежать, если вовремя обратиться к врачу с симптомами. Хотя сразу после Винницкого появился и протокол всеукраинский, который утвердило Министерство здравоохранения.

Пока мир называет их "лекарствами отчаяния или надежды". И к результатам клинических испытаний называть их панацеей нельзя. Это лишь попытка не допустить, чтобы пациент средней тяжести стал тяжелым, а тяжелому дать пусть даже 1% шанса на выживание.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с активным веществом гидроксихлорохин, которая продемонстрировала эффективность в лечении коронавируса COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!