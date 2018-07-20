Если кто забыл, напоминаю, Россия, это Российская Федерация, где решения "принимаются" Советом Федераций после обсуждения в субъектах РФ. Ну, вы помните, как начиналась война. Совет Федераций России удовлетворил просьбу президента РФ Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Но их там нет, мы помним об этом.

Так вот, Донбасс своим "путинвведи" частично выполнил задачу прикрытия Крыма. Сыграл роль щита.

"Гражданская война", так громко заявленная Россией, стала неким прикрытием аннексии Крыма, так сказать, шумелкой для прикрытия шума. Ну, вернее, так думал Путин. Что мировое сообщество поведется на "гражданскую войну" на Донбассе и примет российскую версию "спасения" Крыма. Думаю, что Донбасс подожгли по многим причинам. Это и проба захвата всей Украины, через план "Новороссия", и отведение удара от аннексированного Крыма, и оправдание аннексии "спасением", и, конечно же, создание милитари-зоны, зоны конфликта, давления и удержания Украины от вступления в НАТО. Судя по ситуации, и смене векторов с "новороссии" до "большого реванша", план по Донбассу менялся резко, креативно и ситуативно. Не получился план-максимум, довольствуемся затяжной войной на малом участке Украины, но все равно ведем дело к ее полному захвату.

В марте-апреле 2014 года, когда на Донбассе начались митинги "путинвведистов", многие жители Донбасса, кто хотел "па-багатому", "как в СССР", хотели и "как в Крыму", оправдывая аннексию Крыма Россией.

"Сегодня Путин забрал себе Крым, а завтра наша очередь", - радовались на Донбассе. Завидовали крымчанам. Поддерживали их. Осуждали "хунту", которая пыталась защищать свою землю.

"Донбасс и Крым - это Россия", - неслось со всех сторон- "Еще чуть –чуть и мы будем Россией".

Думаю, что поджигая свой край, донбасяне в какой-то своей части знали, что делают одолжение России. "Мы прикрываем Крым", - часто звучало среди так называемого "народного опочления". Глупые марионетки донбасяне надеялись и верили, что играя под русскую дудку и предав Украину, они получат индульгенции, станут равны чистокровным масквичам и расиянам. Да, именно так. Мои земляки ожидали, что за предательство Украины и бегство под триколор они получат от России "па-багатому" - пенсии, зарплаты, бесплатный газ, нефть и просто льготы и компенсации. И до сих пор ждут.

Думаю, что и крымчане в своей "путинвведистской" части так же понимают, если бы не вспыхнул Донбасс, Украина бы все равно мобилизовалась, отошла от шока предательства и попыталась вернуть свою землю военной спецоперацией. Поэтому крымчане и радовались и подзадоривали донбасян ввергнуть восток Украины в хаос и кровь, чтобы ни дай Бог война не пришла в их подготовленные для приема туристов дома.

Крым не оценил жертв Донбасса.

Сначала были массовые жалобы донбасян, которые попытались пересидеть в Крыму некомфортные, созданными ими же условия на Донбассе, на негостеприимство крымчан. "Дорого, хамят, выгоняют, говорят, едьте, воюйте против бандер, а не сидите на нашей шее", - жаловались донбасяне на крымчан.

В 2015-2017 году противостояние Крыма и Донбасса усилилось. Крымчан раздражали инвалиды-опочленцы-донбасяне, клянчащие помощь в Крыму, донбасяне-гастарбайтеры, работающие в Крыму, донбасяне-беженцы-переселенцы, пытающиеся осесть в Крыму.

Соцсети ОРДЛО и Крыма наполнены взаимными упреками и разоблачениями "наварасов". Но, оставим на чуть-чуть эти скрепные отношения "народов", вернее, посмотрим на их новый уровень.

Россия играет Донбассом, как кошка мышкой. Сытая кошка, которая не хочет быстро съесть мышку.

В качестве игры выбраны обещания, законодательные инициативы, обещающие "наварасам" "еще чуть-чуть, и вы в России".

Донбасяне охотно играют в эту игру. Они ловят каждое слов Путина, депутатов, кураторов, журналистов.

То и дело в соцсетях ОРДЛО проскакивает какое-либо громкое заявление россиян "нужно помочь, нужно дать, нужно признать" и донбасяне-"наварасы" оживают - "вот-вот, вы видите, Путин держит слово, скоро, как в Крыму, Донбасс-Россия".

Что удивительно, но этот танец на граблях "народы Донбасса" весело танцуют уже пятый год.

В июле 2018 года в субъектах Российской Федерации, к коим сейчас "относится" и Крым, прошло широкое обсуждение законодательных инициатив, направленных на упрощение миграционных условий для "граждан" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Вот здесь маленькая ремарка, а "граждан"-то в ОРДЛО до сих пор нет. Все жители ОРДЛО де- факто и де –юре граждане Украины. "Гражданство", определенное "паспортами" "рыспублик" не признано тем самым Советом Федераций РФ, как, впрочем, и сами "республики".

Но, это понимают только те, кто умеет думать. Дамбасяне-"наварасы" этого не понимают. Поэтому весело расправляют уши под российскую лапшу.

Конечно же, законодательная инициатива не была принята. Ну, хотя бы потому, что цирк должен продолжаться. Конечно же, Совет Федераций примет только то, на что дано добро сверху. А все эти заседания, просто фарс.

И этого донбасяне тоже не понимают.

Правительство Севастополя, как "субъект" федерации, выступило против предоставления миграционных льгот жителям "ДНР и ЛНР", то есть, жителям ОРДЛО, "наварасам" и "народам Донбасса". Цитирую: "В субъектах Российской Федерации прошло широкое обсуждение законодательных инициатив, направленных на упрощение миграционных условий для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Речь идёт об отмене необходимости получения трудового патента для работы на территории России, а также снятии предельного срока пребывания. Большинство решений положительные, и это абсолютно правильно ещё и с учётом позиции Президента РФ Владимира Владимировича Путина, озвученной в ходе последней "прямой линии", — написал он. Тем не менее, ряд субъектов, которые не поддерживают отмену трудовых патентов и ограничений на пребывание на территории Российской Федерации для жителей Донбасса. Среди них Московская область, Севастополь и республика Марий Эл".

Вот так-то. Какой-то круговорот предателей в природе.

"Народы Донбасса", конечно же, обиделись на крысчан. Ой, крымчан. А потом крымчане опомнились и "передумали", внеся особое мнение под провалившийся законодательной инициативой.

Вот здесь стоит рассмеяться, да, да, танец на граблях "народов Донбасса" такой забавный. Они снова поверили. И снова кричат –"вот-вот, скоро, как в Крыму". И даже прочитав эту статью, они возмущенно будут против. Против правды. Ведь так приятно верить, что "вот-вот", и так неприятно осознавать, что их нет, не кинули, а просто использовали, отыграли, водят за нос, делают из них дураков. Поэтому повторю:

Совет Федераций РФ "рассматривает" позитивно только то, что выгодно Кремлю и Путину, поэтому все эти игры в "законодательные инициативы" будут иметь один итог, нулевой, ведь, чтобы признать право "граждан" "республик", нужно этим самым Советом, этих самых Федераций, признать и "граждан", и "республики". А это не нужно ни России, ни россиянам, ни Путину.

Донбасские "путинвведисты", в конце концов, поймут, что оказались, как жадная пушкинская старуха у разбитого корыта. Вот только корытом будут их дома, край и города. Но признаться в этом они не смогут. Вряд ли те, кто в 2014-м году позвал на Донбасс Путина, доживут до конца этой войны. А историю этой алчности, дурости и жадности нужно записать. Чтобы никогда снова!