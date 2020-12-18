Вчера, 17 декабря, на своей ежегодной пресс-конференции президент России Путин заявил, что Крым обладает достаточными запасами пресной воды, комментируя вопрос о водоснабжении региона. "Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, просто этим и в советское время, а, тем более, во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко", - сказал президент РФ.

Тем не менее, СМИ сообщают о том, что ситуация не столь радужна. По состоянию на конец 2020 года в Крыму отмечаются катастрофические масштабы дефицита пресной воды из-за обмеления водохранилищ и других источников. Полуостров переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений. Под ударом разом оказались главные опоры экономики Крыма — сельское хозяйство и курортная сфера. Людям приходится привыкать к новым реалиям, когда воду в дома подают максимум шесть часов в сутки и никто не обещает, что она будет чистой. С конца лета на жестком графике водоснабжения живет столица региона — Симферополь, на экономию ресурсов перешли также Евпатория, Ялта и десятки других курортных городов. На заглавном фото в этом посте - декабрьская фотография Изобильненского водохранилища, самого глубокого в Крыму, объем которого сейчас составляет всего 20% от прежних уровней.

До 2014 года около 85% пресной воды Крым получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу, открытому в начале 70-х годов прошлого века. Его протяженность — более 400 км, и он обеспечивал потребности Крыма в пресной воде для водоснабжения населения, курортной отрасли, промышленности и сельского хозяйства.

После того, как Россия фактически присоединила Крым в марте 2014, Украина перекрыла канал, начинающийся в Каховском водохранилище на Днепре. В России события весны 2014 годы называются "возвращением Крыма" в РФ, однако они не признаются ни Украиной, ни большинством других стран мира, которые называют их незаконной российской оккупацией и аннексией (события в Крыму в феврале-марте 2014 года привели к введению первых западных санкций против РФ). В подтверждение своей позиции Украина ссылается на ч. 1 ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (четвертая Женевская конвенция), которая предусматривает, что "государство-оккупант обязано обеспечивать население продовольствием и медицинскими материалами через все доступные средства". По мнению властей Украины, эти положения относятся и к воде.

В итоге начали высыхать не только питавшиеся от этого канала водохранилища, но и водоемы естественного стока — по причине отсутствия осадков.

Крымские власти стали бурить новые артезианские скважины и перекачивать воду из одних водоемов в другие, но сложившаяся к концу 2020 года ситуация показывает, что с водной блокадой не справились. Более того, проблема приобрела катастрофические масштабы.

Продолжительная засуха, из-за которой обмелели основные водохранилища, становится проблемой для все большего количества регионов Крыма. Первым от вододефицита пострадали жители Симферополя и ближайших населенных пунктов. С столице Крыма ещё в сентябре на улицах появились гигантские бочки с водой. Однако с сентября, когда на полуострове ввели первые графики подачи воды, радиус проблемных регионов стал расширяться. Если в сентябре почасовое водообеспечение было в Симферополе и Симферопольском районе, то теперь российские власти Крыма заявляют о почти трех десятках населенных пунктов, оставшихся без воды.

Первыми в Крыму на графики подачи воды с начала сентября перевели жителей Симферополя и Симферопольского района. Тогда же к ним присоединились Бахчисарай и Бахчисарайский район. Местным жителям подают воду по три часа утром и вечером.

С ноября графики подачи воды ввели уже в десятках населенных пунктах полуострова. По данным российских властей Крыма, за последние недели они получили тысячи жалоб на качество водоснабжения от крымчан. Они связаны с несоблюдением графиков, низким давлением воды в квартирах на верхних этажах, мутными примесями в воде и ее утечками из-за аварийных ситуаций.

Дефицит воды на данный момент отмечается в центральных, восточных и южных регионах полуострова. Какие именно населенные пункты живут без воды, российские власти Крыма не называют, а лишь перечисляют регионы.

В октябре 2020 года правительство РФ объявило о выделени 50 млрд рублей на решение вопросов водоснабжения Крыма, включая на постройку четырех заводов по опреснению морской воды. Согласно плану мероприятий, первые опреснительные установки должны появиться на полуострове к 2022 году. Однако взгляды крымских и российских властей о перспективе этого вопроса разошлись. Меж тем, власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова. Так что скорого разрешения ситуации с водоснабжением на полуострове ждать не стоит.

На последнем фото - декабрьская фотография Симферопольского водохранилища в Крыму. Раньше вода доходила почти до края, сейчас же уровень воды в водохранилище, как и на многих других в Крыму, уже находится на критическо низких отметках.

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Заглавное фото: twitter|Leffis