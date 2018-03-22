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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Как Кремль использует технологии КГБ

7.7т

В книге "КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева" (авторы К. Эндрю и О. Гордиевский) можно найти интересную информацию о провокациях КГБ. Вот особенно любопытный фрагмент:

"Одним из первых объектов деятельности Агаянца, после того как в 1959 году

он возглавил Управление Д, стала Западная Германия, которую КГБ пытался

изобразить оплотом неонацизма.

Чтобы опробовать одно из "активных действий" прежде, чем использовать его в Германии, Агаянц послал группу своих сотрудников в деревню километрах в пятидесяти от Москвы, где они под покровом темноты должны были намалевать свастики, антисемитские лозунги и опрокинуть надгробья. Осведомители КГБ в деревне сообщили, что, хотя инцидент и встревожил многих жителей деревни, он спровоцировал небольшую группу местных антисемитов на подобные действия, направленные против евреев.

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Зимой 1959-1960 гг. Агаянц с большим успехом применил ту же тактику в ФРГ.

На Запад были направлены восточногерманские агенты, которые получили задание осквернять еврейские памятники, синагоги, магазинчики и малевать на стенах антисемитские лозунги. Начатая КГБ кампания была стихийно подхвачена местными хулиганами и неонацистами. С Рождества 1959 года до середины февраля 1960 года западногерманские власти зарегистрировали 833 антисемитские акции. Затем кампания внезапно прекратилась, но она успела серьезно скомпрометировать ФРГ в глазах международной общественности.

Западногерманским политическим и религиозным деятелям пришлось испить

горькую чашу позора. Общую реакцию зарубежной прессы на те события лучше

всего передает заголовок статьи в "Нью-Йорк геральд трибюн" - "Бонн не в

состоянии изжить яд нацизма".

Надо же, сколько времени прошло, а методы все те же. Только вместо Германии теперь Украина, а вместо еврейских кладбищ - венгерские офисы и польские консульства. И технология испытанная - главное начать, а потом на месте всегда найдутся дураки, которые совершенно искренне будут делать то же самое.

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Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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