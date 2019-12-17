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17 декабря • обновлено в 03:41
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Как красотка с обложки: найдена идеальная поза, "взорвавшая" Instagram

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В Австралии блогерши нашли новую позу для фотографий в купальнике, которая визуально делает тело стройнее.

Как пишет Daily Mail, новая тенденция набирает популярности в Instagram (чтобы посмотреть фото доскролльте доконца).

Образно эта поза называется "треудольник". Предполагается, что модель в таком положении распрямляет спину и свободно и расслабленно удерживает одну руку на затылке. Так, создается некая кривая – она под самым выгодным углом демонстрирует все части тела и визуально удлиняет туловище.

Найдена идеальная поза для фото, "взорвавшая" Instagram

Найдена идеальная поза для фото, "взорвавшая" Instagram

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Эту позу можно усовершенствовать, например, использовать ее сидя или подняв вверх обе руки. Более "стройнящего" и удлиняющего ноги эффекта можно добиться, если позировать на снимках в бикини с завышенной талией.

Как красотка с обложки: найдена идеальная поза, "взорвавшая" Instagram

Instagram/elisha_h

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини. Снимок привел в замешательство пользователей сети, которые обвинили девушку в обмане и использовании фотошопа.

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Автор
Глеб Иванов
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