Как коронавирус "ударил" по Украине: представлены графики по областям

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине показывает, что наихудшая ситуация сложилась в Черновицкой, Тернопольской и Харьковской областях.

В Черновицкой начинается вторая волна, а в Харьковской все еще первая, но с большим количеством больных, пишут "Тексты".

В течение месяца на грани существенного роста количества новых зараженных балансируют Львовская и Ривненская области.

Также рост происходит в Киеве, но пока с небольшой скоростью.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в областях Украины (texty.org.ua)

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в областях Украины (texty.org.ua)

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в областях Украины (texty.org.ua)

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в областях Украины (texty.org.ua)

При этом в некоторых областях фиксируются серьезные проблемы с тестированием. Речь идет о Киевской, Ивано-Франковской и Львовской.

В этих регионах результаты тестов приходят в среднем в течение 4, 5 или 6 дней. В некоторых случаях срок может составлять до двух недель.

Издание подчеркнуло, что пока нет никаких признаков изменения роста заболевших. Как минимум до конца августа количество зараженных будет только увеличиваться.

Ситуация по тестированию на коронавирус в Украине (texty.org.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 19 августа в Украине официально были подтверждены 96 403 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 967 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 2 144 человека (+28 за сутки), а 49 737 пациентов (+812) полностью побороли болезнь.