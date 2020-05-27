Как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео

Ученые американского Университета Орегона опубликовали видео с компьютерной моделью распространения коронавируса в вагоне метро.

Соответствующую видеозапись опубликовали в издание "Metro". На нем видно, что заразиться COVID-19 можно при обычном разговоре с зараженным соседом.

Авторы ролика уточнили, что, хотя при чихании облако инфицированных капель распространяется гораздо шире (на расстояние до семи метров), при разговоре или даже просто дыхании капли залетают гораздо дальше, чем можно было бы ожидать. А далее вирус разносится еще больше при прикосновении к загрязненной поверхности.

"Если вы дышите и разговариваете, очевидно, что капельки не путешествуют так далеко, но они могут путешествовать достаточно далеко, чтобы повлиять на человека, сидящего напротив", – отметил ученый из Университета Лестера, доктор Джулиан Танг,

Как передает издание, ученые призывают не расслабляться из-за ослабления карантина. По-прежнему важно носить маски в публичных местах и регулярно мыть руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, студия биомедицинской визуализации Visual Science показала самую подробную, до отдельных атомов, 3D-модель коронавируса (COVID-19).

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