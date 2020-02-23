Как кормят эвакуированных из Китая: видео из Новых Санжар

Киевский журналист, который находится вместе с эвакуированными из Китая на 14-дневном карантине, показал, как в медицинский центр "Новые Санжары" доставляют еду.

Соответствующий ролик обнародовал на своей странице в Facebook Александр Махов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот так доставляют пищу в здание медбазы Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая", – пояснил он.

Как доставляют еду в Новые Санжары

В частности, сотрудники центра в защитных костюмах привозят в здание на тележке еду, запакованную в целлофан. Судя по внешнему виду, госпитализированным привозят комплексные обеды в судочках.

"Одно хорошо, что вы там не голодны", "Приятного аппетита вам", "Как еда для иностранцев. Ведь многие гречку не едят. Для них это комбикорм для скота", "Будьте все здоровы", – отреагировали пользователи.

Тем временем замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, замминистра внутренних дел Иван Варченко рассказали, что Минздрав запретил передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах.

"Мы запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", – сказал Ляшко.

По его словам, уже запущен пищеблок в медцентре. Пищу для пациентов готовят на месте, в том числе и диетическую для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь, Варченко рассказал, что в центр передают только средства индивидуальной гигиены и промышленную продукцию.

"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты – нет. И мы информируем всех волонтеров, передает их Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить, Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", – сказал Варченко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах с эвакуированными из Китая людьми.

Тем временем Махов сообщил, что эвакуированным запрещено выходить на улицу, поэтому из развлечений у них есть только телефон и телевизор.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!