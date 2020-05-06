Но радоваться рано: когда украинцы смогут летать за границу и как это будет

Украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентября. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.

Туроператоры, как и авиакомпании, застыли в ожидании. Все ждут как разрешения на работу, так и новых правил перевозок. А изменения обещают быть разительными.

OBOZREVATEL собрал всю известную информацию об открытии авиаграниц Украины, а также попытках запустить туризм. Поговорил с источниками в Офисе президента и туроператорами, чтобы разобраться – как будут выглядеть путешествия украинцев.

Отпуск придется отложить

Туристический сезон во всем мире практически сорван. Летом большинство курортов мира работать не будет. Источник OBOZREVATEL в Офисе президента подчеркивает, что Украина пока не готова открывать свои границы туристам. Этому есть несколько причин:

Открывать свободный доступ в страну планируют лишь на последнем этапе отмены карантина. Только по предварительным подсчетам, это будет сентябрь-октябрь 2020 года . При условии, что в мире не произойдут иные катаклизмы.

Есть риск повторной волны COVID-19. В Офисе прямо называют месяц – декабрь . Если границы и откроют, то с учетом того, что в конце 2020-го их снова могут закрыть ;

Мир глобализирован, и если Украина открывает авиасообщение с Германией, то в этой стране должна быть ситуация с коронавирусом не хуже чем у нас. Поэтому обсуждается лишь точечное открытие с конкретными странами, городами и даже аэропортами;

Пока нет единых правил – как правильно вернуть авиасообщение, чтобы минимизировать рецидив коронавируса. И, вероятно, Украина будет перенимать опыт стран, которые первыми рискнут полноценно возобновить туризм.

На этом фоне источник не советует рассчитывать на жаркое солнце Египта в конце июля. Исключением станут лишь внутренние авиаперевозки. В ОП и Минздраве планируют запустить поезда и самолеты между городами уже с середины лета. Это поможет возобновить работу "Укрзалізниці", а также сделать первый шаг к открытию аэропортов.

Аэропорты внутри Украины заработают не ранее июля

Об этом в частности заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "Мы очень осторожно летом попробуем начать внутреннее авиасообщение. С международным – сложнее. Решение будет зависеть не только от нас. Скажу сразу, что в течение лета полноценного международного авиасообщения не будет", – сказал министр.

К слову, сейчас выехать из страны можно на своем личном автомобиле. То есть автосообщение между Украиной и другими странами не прекращалось, и путешествовать можно без проблем. Но есть один нюанс – по приезду в страну каждый украинец должен пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Данные о пересечении границы заносятся в специальную базу пограничной службы. Поэтому особо популярным примером отпуска это назвать сложно.

Именно поэтому трендом послекарантинного сезона в Украине может стать внутренний туризм – посещение Карпат, Одессы, побережья Черного моря.

К примеру, нардеп 8-го созыва, бывший член подкомитета по вопросам туризма Анна Романова считает, что в моду войдет также и медицинский туризм в Украине. Именно на него нужно делать ставку местным турфирмам, отелям и базам отдыха для компенсации убытков от потери международного рынка.

В аэропорту в масках и с градусником

Но вернемся к полетам за границу. Украинские авиаперевозчики пока точно не знают, как именно это будет работать. Сейчас все ждут решения Государственной авиационной службы, которая пропишет детальный алгоритм.

"Мы ожидаем реакции ГАСУ, а также их официального документа с правилами перевозок. Вот тогда и можно говорить о чем-то. Сейчас это лишь разговоры на уровне – как космические корабли бороздят просторы вселенной", – рассказал OBOZREVATEL представитель одной из авиакомпаний на условиях анонимности.

Тем не менее, в других странах уже готовятся к новым реалиям жизни и думают над оптимальным сочетанием комфорта и безопасности. И Украине, судя по всему, стоит взять это на заметку. В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) уже разработали специальную камеру для дезинфекции пассажиров.

Как сообщает AP, подобные боксы полностью уничтожают микробы на одежде и поверхности тела человека, а также измеряют его температуру. Их без особых проблем можно установить в терминале аэропорта. К тому же они не несут вреда здоровью человека и такую процедуру "очищения" можно проходить регулярно.

А в Гонконге пошли еще дальше. В международном аэропорту в начале мая установили первые кабинки для 40-секундной дезинфекции пассажиров. Также в туалетных комнатах там появились специальные роботы, которые регулярно проводят дезинфекцию воздуха и чистят полы. Выглядит футуристически.

Также не исключено, что изменения коснутся и непосредственно правил в самом самолете. Тут стоит обратить внимание на общемировой опыт. Вероятно, речь пойдет о масочном режиме для пассажиров во время полета (их будут выдавать при взлете). Изменения могут коснуться и дистанции во время перелета, а также количества пассажиров в одном самолете.

Правда, не стоит исключать, что такие нововведения скажутся и на стоимости перелетов. Вероятно, все мероприятия по дезинфекции включат в цену билета.

Измерение температуры в аэропорту

Какие страны пытаются пускать туристов?

В Европе практически все туристические страны в этом году закрыты для иностранцев. Например, украинская журналистка Екатерина Садилова, которая живет в итальянском городе Лоди, рассказала OBOZREVATEL, что страна де-факто заморозила туризм вплоть до 2021 года.

"Очень пострадали частные предприниматели – сфера ресторанного бизнеса, туризм. Те же гиды, сотрудники агентств остались без работы. Туристический сезон в лучшем случае откроется весной следующего года", – подчеркнула собеседница.

Аналогичная ситуация и в Испании. Другие страны ЕС не хотят делать поспешных решений. Исключением являются лишь заробитчане, в том числе и украинские (в Польшу и Чехию набор людей открыт и сейчас, только по записи). Но и тут все не так просто – для этой категории приезжих существует двухнедельная обсервация.

Так прошел весенний турсезон в Хургаде (Египет)

Первые шаги к открытию границ уже сделали в Египте. Это логично, ведь иностранцы приносят государству ежегодно миллиарды долларов (только за прошлый год сумма составила $12,5 млрд).

Именно поэтому там открывают отели для внутренних туристов – при условии, что учреждения будут работать не более чем для 25% отдыхающих, которых способны принять. С июня эту долю поднимут до 50%.

В аэропортах Турции также точечно пускают рейсы

Не обойдутся в Египте и без защиты людей – проверки температуры, дезинфекции и так далее. Также гостиницы обяжут организовать работу медкабинета и нанять врача. Под запрет попадут все массовые мероприятия, в том числе и вечеринки.