Когда я всякий раз слышу вопросы о том, каким образом Израилю удаётся процветать среди сплошного вражеского окружения, внутри постоянно воюющего кризисного региона, мне вспоминается этот анекдот.

Вызвал как-то Бог к себе представителей трех монотеистических религий и предупредил, что через две недели он собирается устроить новый великий потоп, но только на сей раз уже окончательно и бесповоротно, никаких Ноевых ковчегов, люди безнадёжны и жизнь на земле должна прекратиться.

Священник пришёл к пастве и сказал христианам: "Мы грешили, посвятим же последние две недели добрым делам, авось нам это зачтется и мы попадем в рай". Мулла объявил мусульманам, что они - правоверные вели безгрешную жизнь и должны продолжать в том же духе в последние две недели, и тогда рай им гарантирован. А раввин собрал евреев и сообщил: "Нам отпущено две недели, за это время мы обязаны научиться жить под водой".