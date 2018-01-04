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Игорь ГольфманИгорь ГольфманПублицистВсе статьи автора

Как Израилю удаётся процветать среди сплошных врагов

3.5т

Когда я всякий раз слышу вопросы о том, каким образом Израилю удаётся процветать среди сплошного вражеского окружения, внутри постоянно воюющего кризисного региона, мне вспоминается этот анекдот.

Вызвал как-то Бог к себе представителей трех монотеистических религий и предупредил, что через две недели он собирается устроить новый великий потоп, но только на сей раз уже окончательно и бесповоротно, никаких Ноевых ковчегов, люди безнадёжны и жизнь на земле должна прекратиться.

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Священник пришёл к пастве и сказал христианам: "Мы грешили, посвятим же последние две недели добрым делам, авось нам это зачтется и мы попадем в рай". Мулла объявил мусульманам, что они - правоверные вели безгрешную жизнь и должны продолжать в том же духе в последние две недели, и тогда рай им гарантирован. А раввин собрал евреев и сообщил: "Нам отпущено две недели, за это время мы обязаны научиться жить под водой".

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Автор
Игорь ГольфманИгорь Гольфман
Место
Израиль
Объекты
Израильанекдот
Источник
Источник:Facebook Игоря Гольфмана
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