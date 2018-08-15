1. Численность населения в мире будет расти. К 2030 году нас будет уже 8,5 млрд. Соответственно, будет расти потребность в продуктах питания, одежде, энергии, гаджетах, лекарствах и т.д. Будет расти численность среднего класса, а значит и спрос на качественные продукты и изделия, будут развиваться информационные технологии, туризм, мир станет более мобильным.

Появятся новые болезни,проблемы с водоснабжением, возникнет потребность в новых технологиях по обеспечению продовольствием, усугубится ситуация с экологией, особенно в крупных городах.

Рождаемость в развитых странах будет падать, но кардинально увеличится продолжительность жизни. В развивающихся странах, наоборот, население будет молодеть. В результате чего возникнет глобальный социальный дисбаланс.

Тренд на урбанизацию в ближайшие 10 лет продолжится.

2. Забота об окружающей среде изменит структуру спроса на первичные энергоресурсы. Будет происходить вытеснение угля газом и закрытие угольных электростанций. Спрос на газ будет расти быстрее, чем на нефть.

Возобновляемые источники энергии станут самым быстрорастущим сектором энергоресурсов. Доля электромобилей существенно возрастет, но до 2030Е они не смогут вытеснить автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания, значительно вырастет доля гибридов.

3. Начнется массовая миграция народов с "бедного" Юга на "богатый" Север, с Востока на Запад. Люди начнут бежать не от войн или искусственно созданных конфликтов, а из-за климата, например, непереносимой жары, или экологии, отравления речных вод и т.д.

4. На смену гегемонии одного государства (США) придет регионализация. В мире будут возникать новые союзы, отдельные государства будут претендовать на роль региональных или субрегиональных лидеров. Это полностью изменит отношения в регионах и в мире. Маленькие государства смогут бросать политический вызов крупным влиятельным странам.

5. Риски глобальной войны остаются высокими. Геополитическое напряжение будет усиливаться по причине демографических факторов. Численность населения растет, и, хотя еды становится больше, неравномерное распределение ресурсов в мире будет вызывать конфликты и создаст угрозу третьей мировой войны.

Потенциальные локации военных конфликтов: Ближний Восток, Красное море, Персидский залив, Палестина, Турция, Россия.

6. Приватности будет меньше, контроля со стороны государства – больше. Будет расширяться глобальная система контроля – через интернет, через появление глобальной спутниковой WI-FI сети, которая откроет доступ практически к каждому человеку, гаджету, гос. органу, реестру, транспортному средству.

Интернет вещей позволит иметь информацию о любом человеке. В развитых странах и, в том числе в Украине, каждый гражданин будет иметь электронное гражданство. Достаточно будет иметь одну карточку, которая будет и платежной картой, и паспортом, и, например, пропуском одновременно. Большинство коммуникаций с госорганами будет проходить через электронный кабинет.

7. Создание добавленной стоимости будет перетекать в цифровые секторы (IT, онлайн-торговля, интернет-банкинг, электронные платежи, сервисы по предоставлению онлайн-услуг, интернет-реклама, интернет-игры и др.)

Киберугрозы – один из главных вызовов цифровой экономики. В перспективе 10 лет хакерские атаки будут только возрастать, а бизнес и гос. организации – активно наращивать расходы на продукты и услуги в сфере кибербезопасности.

К интернету будет подключено практически все: от персональных гаджетов (часы, фитнес-браслеты) и детских игрушек до кровати, кофеварки и системы отопления дома.

Основная часть продаж будет осуществляться онлайн. Визуальный и голосовой поиск товаров, персональная таргетированная реклама, виртуальные помощники, 3D-туры и онлайн-примерочные сделают покупки через интернет более легкими. Покупки продуктов питания и товаров повседневного пользования также будут смещаться из офлайн в онлайн сектор. Это станет в том числе средством оптимизации городской логистики.

8. Будет активно развиваться виртуальная реальность (VR)

В первую очередь это отразится на игровой индустрии, которая уже растет на 20-30% в год, медицине, обучении, тренингах, бизнес-переговорах.

9. Поколение Z выбирает шеринг - экономику

Люди, рождённые c середины 1990-х до середины 2000-х будут драйвером потребительского спроса в мире до 2030Е. Они более предприимчивые в отличие от предыдущих поколений, но в то же время более свободолюбивые и независимые от чужого мнения. Они меньше сосредоточены на накоплении того, что у поколений X и Y считалось ценностью.

Поколение Z выбирает экономику совместного потребления (шеринг - экономику): совместное проживание (коливинг), сервисы обмена велосипедами, совместное использование автомобилей (каршеринг), офисов (коворкинг), гаджетов, одежды и даже еды (фудшеринг - спасение продуктов, предназначенных на выброс в интересах нуждающихся). Если потребителю выгоднее платить за временное использование актива или товара, чем покупать его, он выбирает первое.

10.Искусственный интеллект будет вытеснять людей

По оценкам McKinsey & Co, к 2030Е из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации процессов 400-800 млн человек окажутся без работы.

Исчезнут десятки профессий. То, что однажды создано или открыто человеком, будет дублировать робот. Человек будет задействован там, где нужны творчество, креатив, нестандартное мышление, эмпатия.

Кардинально снизится роль человека в управлении транспортом. Машины, авиационные, морские и прочие транспортные средства будут автоматизированы, оснащены функцией автопилота. Это повысит риски техногенных катастроф, поскольку электронные системы сохранят уязвимость. С другой стороны, настройки искусственного интеллекта будут направлены на эффективную диспетчеризацию транспортных потоков и снижение рисков.

11.Дроны будут использоваться повсеместно

Дроны (беспилотные летательные аппараты) будут использоваться для отслеживания пробок и аварий на дорогах, патрулирования в городах, мониторинга зданий, поиска преступников и улик.

Дроны будут тушить пожары, опылять растения и вносить удобрения, спасать людей и животных, доставлять грузы в труднодоступные районы и просто осуществлять доставку еды или вещей из интернет-магазина вместо традиционных курьеров.

Один из вызовов будущего – концентрация дронов в одной точке и регулирование потока в воздухе.

12. Новые технологии расширят возможности человека

Экзоскелеты (роботизированные костюмы) смогут увеличивать физическую силу человека, вернут возможность ходить людям с ограниченными возможностями.

Нейроинтерфейсы позволят мгновенно передавать свои мысли и образы цифровому устройству или даже другому человеку, что во многом решит проблему коммуникаций.

13. Биоинженерия даст новые лекарства, топливо, продукты питания, решит проблемы загрязнения окружающей среды

Мир ждет очень много проблем, связанных с ростом численности населения. Их решение во многом обеспечит биоинженерия.

Например, проблема поиска донора будет решена за счет выращивания искусственных органов и тканей. Обеспечение инсулином и другими препаратами первой очереди - путем создания синтетических лекарств из модифицированных бактерий.

Важный сектор будущего – генная инженерия бактерий, грибов, водорослей, которые будут расщеплять старые отходы, в том числе синтетические. Появятся новые конструкционные и текстильные материалы, которые будут расщепляться.

Генно-модифицированные бактерии будут способны производить пищу и лекарства, очищать воду и воздух, создавать стройматериалы.

Микроорганизмы смогут превращать отходы в топливо для автомобилей.

Вследствие активного развития генной инженерии возможны техногенные катастрофы и появление новых болезней.

14. Длительность жизни будет увеличиваться

Расшифровка генетического кода поможет раньше выявлять и предотвращать заболевания. Появятся имплантируемые датчики, которые будут отслеживать состояние здоровья человека и передавать информацию терапевту. Лекарства станут индивидуальными, с доставкой "точно в цель".

Генная терапия станет альтернативой протезированию и хирургическим операциям, например, по замене суставов. Кардинально возрастет использование кардиостимуляторов.

Сочетание биоинженерии и 3D-печати позволит создавать ткани для тестирования лекарств, печатать искусственные кости, ткани и органы, заменять не только больной орган, но и просто старый на новый с целью увеличения длительности жизни.

Из-за того, что люди станут жить дольше, изменится структура заболеваемости. Увеличиться число болезней, связанных с работой мозга (болезнь Альцгеймера).

15. Счастья у людей будет меньше

Стрессы – один из главных рисков будущего. Рост числа людей и повышение агрессии, в том числе в интернете, будут провоцировать психические расстройства.

Уход от реального общения в пользу социальных сетей и мессенджеров будет причиной одиночества и подавленности, особенно среди молодых людей. В свою очередь поиск сопричастности будет способствовать объединению людей в сообщества по интересам, их влияние в обществе будет нарастать.

Роботизация приведет к потере работы подавляющей частью населения в развитых странах. Не имея возможности самореализоваться и найти свое предназначение в жизни, люди будут страдать от апатии и клинической депрессии.

Количество самоубийств в мире будет расти.

16. Медиа утратят свои первоначальные функции и превратятся в инструмент "transmitting information"

Мир вошел в эпоху, где отличить правду от фейка практически невозможно. Любую информацию, любое видео можно подделать. В будущем эта тенденция только усилится. С помощью новых технологий можно будет подделывать голос, мимику лица и т.д. Это приведет к кризису основной функции медиа - верификации информации. Встанет вопрос о целесообразности дальнейшего существования медиа.

Компьютерная видеоиндустрия станет наиболее востребованной как канал получения информации. ТВ и радио практически "умрут".

17. Реальность в 2030Е превзойдет ожидания. Люди мыслят линейно, изменения происходят экспоненциально.