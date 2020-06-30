"Шведский стол" изменится после пандемии коронавируса: стали известны нюансы

Систему "шведский стол" для туристов изменят в связи с новыми требованиями безопасности из-за пандемии коронавируса.

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Чтобы избежать возможного распространения инфекции, клиентам придется стоять на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, чтобы наполнить тарелку, пишет Mirror.

Также передвижение людей по залу ограничат четким маршрутом, от которого нельзя будет отклониться. Подавать заранее приготовленные и разделенные на порции блюда будут повара в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты.

В помещениях, где будет происходить обслуживание по системе "шведский стол", установят защитные панели и заберут из общего пользования емкости с соусами, приправами и пищевыми добавками.

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