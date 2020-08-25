Как изменить место голосования на местных выборах 2020 в Украине онлайн. Инструкция

Смена места голосования на местных выборах 25 октябр актуальна для людей, которые живут не по месту регистрации. Фото: depositphotos.com

Изменить место голосования на местных выборах 25 октября 2020 года можно лично или онлайн. Сделать это необходимо до 10 сентября.

При этом после изменения законодательства процедура стала долговременной – теперь нет необходимости повторять ее перед каждыми выборами. OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, как можно сменить избирательный адрес, кому и почему важно это сделать.

Кому важно сменить место голосования

Смена места голосования на местных выборах 25 октября, прежде всего, актуальна для людей, которые живут не по месту регистрации. Это студенты, трудовые мигранты, переселенцы и те, кто по определенным причинам не имеют прописки.

Новая процедура призвана помочь таким людям выбирать местную власть там, где они проживают фактически.

Чтобы изменить избирательный адрес онлайн, необходима электронная цифровая подпись Фото: ZIK.ua

Какая процедура смены места голосования

Чтобы подать заявление о смене места голосования офлайн, следует обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по фактическому месту проживания. С собой нужно взять паспорт, а само заявление заполняется на месте.

Как изменить место голосования онлайн

Чтобы изменить избирательный адрес онлайн, необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). Она есть у людей, которые оформлены как ФОП, также получить ее можно в банке или налоговой.

Подать заявление можно на сайте Государственного реестра избирателей в электронном кабинете. Для этого нужно зайти в подпункт "заяви та запити", авторизоваться, выбрать подпункт "Звернення щодо зміни виборчої адреси" и заполнить заявление.

На электронную почту избирателю должно прийти подтверждение заявки. О результате сообщат также электронным письмом, статус заявки также можно проверить в личном кабинете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Слуга народа" Богдан Яременко выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму.

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