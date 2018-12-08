Как избегать семейных ссор: психолог подсказала лайфхак украинцам

Главной причиной ссор в семьях является отсутствие взаимопонимания. Остановить разрастание семейного конфликта можно одним шокирующим вопросом.

Об этом рассказала в эфире ObozTV практикующий психолог Светлана Арефния. По ее словам, "в семье очень важно, чтобы существовал диалог".

"Надо понимать и знать потребности друг друга. Для этого нужно разговаривать. Когда происходит насилие в семье, это прежде всего отсутствие диалога, понимания друг друга", – рассказала психолог.

По ее словам, самое главное – эмоционально не подкреплять конфликт.

"Конфликт – это две эмоции, которые сталкиваются, и начинаются искры все больше и больше. Поэтому если один начинает конфликтовать, другому важно действовать, не подкрепляясь эмоционально. Не отвечать эмоциями сложно, но один должен быть умнее", – объяснила Арефния.

"Но если вы хотите сохранять отношения, кому-то надо говорить – "стоп, я не хочу этого слышать", - уточнила эксперт.

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Также психолог посоветовала в случае семейных ссор "не уходить в аффективные реакции".

"Обычно это очень сильно эмоционально начинает накаляться, и уже оснований каких-то для диалога абсолютно нету. Очень важно возвращать в реальность. Если начинается какой-то конфликт, надо сказать – посмотри, что ты сейчас делаешь, что ты хочешь мне сказать? Надо возвращать в реальность, тогда человек останавливается. Это очень шокирующий вопрос. Агрессия спадает, потому что нет эмоционального подкрепления. Тогда возможен какой-то диалог", – рассказала она.

По словам Арефнии, за любым насилием или агрессивным действием стоит какая-то потребность: "В основном, это потребность в любви. Странно, но это так – таким способом они кричат "я хочу, чтобы меня любили". По-другому они не умеют".

diddlybop.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала женщин, которые страдают от семейного насилия, не молчать и не терпеть.

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