Как избавиться от боли в пояснице

Николай Букатар Общество 12:03, 12.05.2020

Одна и самых распространенных разновидностей боли на сегодняшний день - боли в пояснице.

Любая боль – сигнал о том, что в организме не все благополучно. Наша задача не допустить перерастания болей в хронические заболевания, а если вы уже имеете заболевания, то важно знать как с ней справляться.

Существуют упражнения которые помогут убрать напряжение из мышц поясничного отдела и укрепить мышечный корсет позвоночника.

Многие люди, которые жалуются на боли в спине обращаются к врачам и получают такие диагнозы, как межпозвоночная грыжа, остеохондроз, протрузии, должны изначально понимать основную причину возникновения болей в спине и самих заболеваний.

Укороченная мышечная система является первопричиной данных проблем. Поэтому двигаться необходимо не в векторе обезболивающих, массажей и операций, а в сторону избавления напряжения и укороченности мышц, начав их развивать.

Для этого есть специальные упражнения, которые восстанавливают мышечную систему по отношению к позвоночнику и скелету в целом.

Предлагаю вам выучить такое упражнение вместо со мной, и вы почувствуете как ушла боль и напряжение в спине.

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