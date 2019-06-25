"Сводка как с фронта!" В полиции озвучили жуткие данные о гибели детей в Украине

За прошлые сутки, 24 июня, в Украине утонуло четверо детей. Также полиция зарегистрировала три половых преступления в отношении несовершеннолетних.

"Суточная сводка о гибели детей, как с фронта", – написал первый заместитель головы в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Озвучили жуткие данные о гибели детей в Украине lenta.kharkiv.ua

По его словам, в Волынском регионе в пруде утопилась 17-летняя жительница Иваничевского района. В тот же день в пруде Старовыжевского району – ребенок 2017 года рождения.

На Житомирщине в реке погиб мальчик 2002 г.р., написал Аброськин. Также замглавы Национальной полиции Украины добавил, что в Киевской области в карьере утонул мужчина и его трехлетняя дочь.

"И без ежедневных половых преступлений уже никуда: только за сутки зарегистрировано три половых преступления в отношении детей. Самый ужасный – это развращение девятилетней девочки в Днепропетровской области", – рассказал полицейский.

По данным ГСЧС Украины, в течении двух дней, 22 и 23 июня, в Украине утонуло 42 человека. Больше всего смертельных случаев на водоемах по состоянию на 24 июня зафиксировано в Киевской области – аж 63 погибели. Затем в Черниговской области и городе Киев – 45 и 42 смерти соответственно. Более 30 – в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

Как сообщают в ГСЧС Украины, с начала года на водоемах страны зафиксировали 583 смерти, из которых 63 ребенка, также спасено 198 людей, в том числе 30 детей.

Спасатели рекомендуют, каких правил следует соблюдать на водоемах:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не заплывайте далеко и никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже 17°С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве отдыхающие спасли 5-летнюю девочку, которая едва не утонула во время купания на озере. Также в городе на пляже Гидропарка исчез 24-летний парень из Нигерии.

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