Арсен Аваков рассказал свой план по возвращению оккупированного Донбасса, о "тактике мелких шагов": взятие под контроль начинается с введения миротворцев в один город или район.

Такое предложение заслуживает внимания и требует обсуждения. Реализация такого плана будет тяжелым решением для власти. Да, это один из вариантов, при котором можно решить эту проблему. Реализация такого плана направлена на то, чтобы конфликт не остался замороженным, а оккупированный Донбасс постепенно вошел в лоно Украины.

Несколько дней назад специальный представитель Госдепа США Курт Волкер проводил встречу с журналистами в Вашингтонепо теме конфликта на Востоке Украины. Дипломатическим языком было сказано: американцы будут делать все возможное, чтобы с помощью экономического и политического давления "принудить" Российскую Федерацию самостоятельно покинутьнашу территорию и при этом закрыть украинско-российскую границу. Также было сказано, что если Украина пойдет по пути, который требует Россия, то конфликт останется замороженным.

В настоящее время Кремль жестко стоит на своем видении решения конфликта на Донбассе и никаких компромиссов не допускает. Но есть стремление канцлера Германии, президента Франции и представителя Госдепа США в разрешении данного вооруженного конфликта. Да и наша власть начала активничать на дипломатическом уровне в этом направлении, что вселяет оптимизм. Будем ждать. Хотелось бы, чтобы договоренности были достигнуты до начала ЧМ по футболу. Мяч на стороне Кремля.

В ближайшее время Курт Волкер приедет в Украину и будет встречаться с нашим руководством по этому вопросу. К тому же АТО с 30-го числа переходит в Операцию объединенных сил, что подразумевает проведение не столько военной, сколько специальнойоперации, причем военная составляющая в нейнебольшая.