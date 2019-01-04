МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Геннадий Карпюк
Геннадий Карпюк
военный журналистВсе статьи автора

Как исцеляют израненные войной души

358Читать материал на украинском

Минобороны несмотря на то, его основной оборонный бюджет направлен на денежное содержание и ресурсную поддержку боевых частей, все же стремится эффективно распределять средства, предоставленные на медицинскую сферу - чтобы развивать собственные заведения лечения и реабилитации.

Ведомственная реабилитология стремится освоить новые методики восстановления в соответствии с профилем учреждения. К примеру, в реабилитационном центре учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец" с 2017-го при финансовой поддержке трастового фонда НАТО действует пилотный проект психологической и физкультурной реабилитации военнослужащих вместе с домочадцами.

Стоит заметить, что расходы, которые государство направляет на реабилитацию и оздоровление военнослужащих, постепенно растут, хотя и не настолько полно, как это требуется. Однако целевые ассигнования все же позволяют говорить о приемлемом постоянном развитии.

2016-го на эти цели бюджет предусматривал 66 миллионов гривен, в 2017-м – 91 млн, а в прошлом году – 126 млн гривен. Расширить спектр мер по восстановлению для наших победителей призван подписанный в 2018-м Президентом Украины указ о развитии системы спортивной реабилитации участников боевых действий. Он дал старт новой системе государственной политики реабилитации украинских воинов, которая фактически возрождается заново.

О том, что такие заведения, как база "Тисовец" (которая расположена в Сколевском районе Львовщины и после масштабной реконструкции превратилась в современный спортивный реабилитационный центр для участников боевых действий) уже получили необычайную популярность, свидетельствуют отзывы тысяч людей, которые здесь побывали и восстановили свое здоровье.

Как исцеляют израненные войной души

К услугам отдыхающих "Тисовца" – спортплощадки, развитая реабилитационная инфраструктура, оснащенный современным оборудованием тренажерный зал и медико-реабилитационный корпус. После восстановления инфраструктуры и строительства в декабре 2017 года состоялось торжественное открытие.

Как исцеляют израненные войной души

В "Тысовце" постоянно находятся на восстановлении, отдыхе и лечении наши героические победители с семьями, а также члены семей погибших защитников украинской земли.

Недавно детей погибших военнослужащих, которые отдыхают в "Тисовце", посетила и поздравила с новогодними и рождественскими праздниками помощник главы оборонного ведомства - пресс-секретарь полковник Виктория Кушнир.

Как исцеляют израненные войной души
Как исцеляют израненные войной души

Между тем организатор благотворительной инициативы "Я Николай" журналистка и ведущая телеканала "Эспрессо", мама троих детей Ирина Коваль, муж которой участвовал в АТО в 2014 году, выразила благодарность руководству ведомства и персоналу базы за теплый и радушный прием.

– Хочу поблагодарить Министерство обороны и Степана Полторака за то, что пригласили семьи, у которых папа погиб в АТО, отдохнуть здесь, развлечься, забыть обо всех проблемах и оздоровиться. Здесь хорошо, нас принимают очень радушно, – отметила Ирина.

Примечательно, что в "Тисовце" в прошлом году хорошо отдохнули и оздоровились несколько групп детей с прифронтовых городов и поселков Донецкой и Луганской областей.

Как исцеляют израненные войной души

Между тем, также по приглашению министра обороны, участники Национальной сборной "Игорь Непокоренных", которые с фурором выступили в прошлом году году в Сиднее, смогли встретить новогодние и рождественские праздники в этом же реабилитационном центре.

Две недели "Непокоренные" вместе с семьями проводили очень насыщенный, эмоциональный и активный досуг, в частности на лыжах и сноубордах. Этому немало способствовали окружающие заснеженные карпатские пейзажи и пьянящий, свежий и целебный воздух.

Как исцеляют израненные войной души

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Геннадий КарпюкГеннадий Карпюк
Темы
Война на ДонбассеПомощь раненым в АТО военным
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Теги
Министерство обороны УкраиныВетераны войны на Донбассе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги