Минобороны несмотря на то, его основной оборонный бюджет направлен на денежное содержание и ресурсную поддержку боевых частей, все же стремится эффективно распределять средства, предоставленные на медицинскую сферу - чтобы развивать собственные заведения лечения и реабилитации.

Ведомственная реабилитология стремится освоить новые методики восстановления в соответствии с профилем учреждения. К примеру, в реабилитационном центре учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец" с 2017-го при финансовой поддержке трастового фонда НАТО действует пилотный проект психологической и физкультурной реабилитации военнослужащих вместе с домочадцами.

Стоит заметить, что расходы, которые государство направляет на реабилитацию и оздоровление военнослужащих, постепенно растут, хотя и не настолько полно, как это требуется. Однако целевые ассигнования все же позволяют говорить о приемлемом постоянном развитии.

2016-го на эти цели бюджет предусматривал 66 миллионов гривен, в 2017-м – 91 млн, а в прошлом году – 126 млн гривен. Расширить спектр мер по восстановлению для наших победителей призван подписанный в 2018-м Президентом Украины указ о развитии системы спортивной реабилитации участников боевых действий. Он дал старт новой системе государственной политики реабилитации украинских воинов, которая фактически возрождается заново.

О том, что такие заведения, как база "Тисовец" (которая расположена в Сколевском районе Львовщины и после масштабной реконструкции превратилась в современный спортивный реабилитационный центр для участников боевых действий) уже получили необычайную популярность, свидетельствуют отзывы тысяч людей, которые здесь побывали и восстановили свое здоровье.

К услугам отдыхающих "Тисовца" – спортплощадки, развитая реабилитационная инфраструктура, оснащенный современным оборудованием тренажерный зал и медико-реабилитационный корпус. После восстановления инфраструктуры и строительства в декабре 2017 года состоялось торжественное открытие.

В "Тысовце" постоянно находятся на восстановлении, отдыхе и лечении наши героические победители с семьями, а также члены семей погибших защитников украинской земли.

Недавно детей погибших военнослужащих, которые отдыхают в "Тисовце", посетила и поздравила с новогодними и рождественскими праздниками помощник главы оборонного ведомства - пресс-секретарь полковник Виктория Кушнир.

Между тем организатор благотворительной инициативы "Я Николай" журналистка и ведущая телеканала "Эспрессо", мама троих детей Ирина Коваль, муж которой участвовал в АТО в 2014 году, выразила благодарность руководству ведомства и персоналу базы за теплый и радушный прием.

– Хочу поблагодарить Министерство обороны и Степана Полторака за то, что пригласили семьи, у которых папа погиб в АТО, отдохнуть здесь, развлечься, забыть обо всех проблемах и оздоровиться. Здесь хорошо, нас принимают очень радушно, – отметила Ирина.

Примечательно, что в "Тисовце" в прошлом году хорошо отдохнули и оздоровились несколько групп детей с прифронтовых городов и поселков Донецкой и Луганской областей.

Между тем, также по приглашению министра обороны, участники Национальной сборной "Игорь Непокоренных", которые с фурором выступили в прошлом году году в Сиднее, смогли встретить новогодние и рождественские праздники в этом же реабилитационном центре.

Две недели "Непокоренные" вместе с семьями проводили очень насыщенный, эмоциональный и активный досуг, в частности на лыжах и сноубордах. Этому немало способствовали окружающие заснеженные карпатские пейзажи и пьянящий, свежий и целебный воздух.