Вышел на улицу – штраф 3000 евро или тюрьма: как Испания пытается спастить от коронавируса. Эксклюзив

В Испании эпидемия коронавируса набирает обороты. За последние недели заболели более 33 тысяч человек. Крупные города ограничили передвижение населения и ввели запрет на массовые собрания людей.

В стране действуют жесткие правила карантина – начиная от штрафов в 3000 евро за прогулку на улице и заканчивая полноценными тюремными сроками. Испанцы считают, учитывая угрозу страшной болезни, что меры более чем оправданы.

Что происходит в охваченной коронавирусом стране, какие меры и ограничения ввели в правительстве, как штрафуют рядовых испанцев и как страна планирует побороть кризис – OBOZREVATEL спросил у украинца Артема Лазарева, который последние несколько лет живет на востоке Испании.

Как пришел коронавирус и почему так много заболевших

Впервые серьезные ограничения в Испании ввели 14 марта. Именно в эти дни катастрофически увеличилось количество зараженных и погибших от недуга, ежедневно практически в два раза. Правительство при этом с большими трудностями решилось вводить карантин и ограничивать передвижение.

Артем Лазарев

Как рассказывает Артем, проживающий в городе Мурсия, Кабинет министров страны не захотел закрыть страну в начале марта, дотянув лишь до середины месяца, когда количество зараженных увеличилось в разы. К тому моменту в стране уже были сотни людей, которые вернулись из Китая, Италии и других зараженных стран.

Их не отправили на обсервацию, не проверили на наличие первых симптомов заболевания, а попросту отправили по домам. Соседняя Италия же, к примеру, ввела карантин еще в феврале.

Пустые улицы

Пик распространения коронавируса пришелся на столицу страны, Мадрид, откуда уже зараженные испанцы разъехались по всей территории Пиреней.

"Вы знаете, по сравнению с Украиной, у нас тут медицина на высоком уровне, но со своими проблемами. Одна из основных – нехватка врачей, ведь многие уехали работать в другие страны ЕС. Прежде всего в Германию, Францию, где зарплаты выше. Сейчас же власти просят всех, кто может и хочет, вернуться домой. И что еще скажу, местные стараются помогать морально и физически врачам, спасателям, военным, ведь основной удар приходится именно на них, и заболевших среди этих профессий тоже хватает", – подчеркнул Лазарев.

Такую ужасающую статистику можно объяснить сразу несколькими причинами:

Испанцы молодого и среднего возраста, которые переносят вирус в легкой форме, заражают более пожилое поколение;

Местные жители очень любят проводить досуг в заведениях, ресторанах, на ярмарках и массовых мероприятиях. Ограничительные меры были приняты с опозданием, люди без проблем контактировали друг с другом, заражали соседей и близких;

Как сказано выше, заражаются медики, спасатели и полицейские. Учитывая, что инкубационный период болезни 14 дней и симптомы проявляются не сразу, они успевают передать коронавирус другим лицам.

Что происходит сейчас и как страна живет в карантине

Как и во многих странах на карантине, работают лишь магазины и аптеки. Улицы крупных городов опустели, их патрулируют военные. Для многих жителей страны такая форма жизни очень тяжелая, потому что местные привыкли ежедневно проводить свой досуг в барах, ресторанах и парках. Дабы испанцы не нарушали правила карантина, власти разработали систему финансовых наказаний.

"Тебя могут оштрафовать прямо на улице, суммы приличные – от 60 евро до 3-х тысяч. Если ты регулярно нарушаешь, то и вовсе полиция имеет право тебя забрать в отделение и посадить до 1 года. Конечно, ты всегда имеешь право подать апелляцию и попробовать что-то доказать, предоставив чек из супермаркета или сам товар, но проблем у тебя от этого меньше не будет", – поясняет Артем.

Некоторые люди ходят в магазины в защитных костюмах

Для пожилых людей аптеки и магазины начинают работать на 1-2 часа раньше, чтобы те смогли без проблем купить товары и лишний раз не подвергались опасности. В эти часы молодым людям, к примеру, купить продукты практически невозможно, никто не продаст. На улицах же ходят правоохранители и следят за порядком, местные власти работают в режиме чрезвычайной ситуации, проще говоря – круглосуточно.

Артем, как и Екатерина Садилова из Италии, жалуется, что помощи от Европейского Союза как таковой не было. Адресных передач медикаментов или чего-либо другого от Германии, Франции так и не поступило. По крайней мере в СМИ об этом не сообщали.

Сейчас Испания пытается выйти из пандемии своими силами.

Есть ли безработица и как правительство помогает испанцам

Большинство испанцев, которые не работают в экстренных службах или на стратегических предприятиях, отправили по домам. Часть людей трудится на удаленной работе и получает полноценную зарплату. Артем выделил 3 блока испанцев, чьи рабочие места пострадали от коронавируса:

дистанционная работа;

работодатель увольняет сотрудника в резерв на время карантина и сохраняет за ним рабочее место. При этом государство обязано выплачивать 75% зарплаты сотруднику ежемесячно;

работодатель полностью увольняет и выплачивает все необходимые при уходе выплаты. Далее сотрудник становится на учет и получает ежемесячное пособие в размере 800 евро на полгода.

Если же в семье есть более 3-х детей, то государство платит дополнительное пособие – более тысячи евро ежемесячно.

"В моем случае все немного по-другому. Я финансовый менеджер и наша компания функционирует только с разрешения, которое действует до 27 марта. Если нам его не продлят, мы также все будем без работы", – подчеркнул украинец.

Дороги перекрыты полицией

В целом испанское правительство готовится влить в экономику около 200 млрд евро (около 20% ВВП). Как рассказал СМИ испанский премьер-министр Педро Санчес, 117 млрд из этих средств выделит государство, остальные — это привлеченные инвестиции. Из общей суммы 100 млрд пойдет на поддержку предпринимателей и поддержание уровня безработицы, остальные деньги – на стратегические отрасли – водоснабжение, электроэнергия и другое.

Также в правительстве разрешили испанцам временно не платить за коммуналку. При этом оплата не отменяется, а лишь переносится на тот период, когда в стране отменят карантин.

Когда коронавирус отступит?

Местные жители надеются, что особо жесткие меры карантина отменят через месяц. В правительстве же, как и в Италии, стараются минимизировать урон от коронавируса и открыть свои города к началу лета. По мнению Артема Лазарева, в лучшем случае страна сможет оправиться от "удара" болезни к концу 2020 года. Об этом говорят и местные СМИ.

"Эпидемия уже ударила по многим секторам экономики, но особенно сильно страдают малые и средние предприниматели, а также туристический бизнес. Где-то треть испанцев работают на сезонных работах, начиная трудиться на курортах в марте и заканчивая в сентябре. За эти полгода они зарабатывают деньги, а затем уходят на подработки. Сейчас же эти люди сидят без денег, поэтому им важно дождаться следующей весны, чтобы наверстать упущенное. Аналогично и владельцам ресторанов, кафе и отелей – они смогут и заработать, и наполнить бюджет налогами", – подчеркнул украинец.

Сказать, когда закончится ужас в Испании, сложно, но судя по последней статистики, вслед за Италией страна достигает пика смертности от заболевания.

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