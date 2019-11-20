Как хакеры взламывают интернет: рассекречен способ

Самым популярным вариантом заражения пользователей интернета является получение письма по электронной почте, а именно – архива в виде вложенного файла.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB. Как уточняют в компании, формат архивов злоумышленники стали применять регулярно для обхода систем защиты.

Ссылки для скачивания опасных файлов также остаются популярным способом заражения, однако вложенные в письмо документы опережают их. Лишь треть вирусов поступают через ссылки в письмах, большинство – через вложения.

Стало известно, как хакеры обходят системы защиты zn.ua

Вирусные системы можно обойти через отправку письма в нерабочее время и временную недоступность ссылки. Такое письмо принимается за безопасное и успешно попадает в ящик. Позднее злоумышленники активируют ссылку, увеличивая риск заражения компьютера.

По данным специалистов, лишь каждая 19-я загрузка вредоносного программного обеспечения не была связана с почтовой рассылкой. Исследование проводилось на основе данных, полученных в первом полугодии 2019 года из 60 стран мира.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали 32-летнего иностранца-хакера, который украл более шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений и скрывался от правоохранительных органов США.

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