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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Как грабили поселок под ДАПом

10.1т

Давайте поговорим о прекрасном русском мире, о том, какие радости он несет и безграничные возможности, о положительном влиянии асвабадителей Донбасса на карму мирных жителей и о взрывном росте ыканомики дыныры.

Ну и конечно о мародерстве тоже поговорим. Мародерить - это синоним слова - асвабаждать . Мародерить - это синоним выражения - зато солдаты НАТО не пройдут. Предлагаю вспомнить тех, кто асвабаждали поселок шахты Октябрьская. Не поверите, но Хунта и Американцы тут вообще не при делах.

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А кто же тогда мародерил на поселке, который ближе всего расположен к ДАПу? РосСМИ считают, что это были переодетые агенты ЦРУ. Я думаю иначе, ибо даже упоротая вата видела, как разграбляли поселок местные придурки + турысты из рф.

Если кто не в курсе, то саму шахту Октябрьскую нехило так асвабадили: километр шахтного тросса вытянули танком вместе с тележками. Вопрос к вате: под кем поселок Октябрьский и кто там ездит на танках? Не слышу.

Также асвабадитили вытащили все конвееры из вышеназванной шахты [чтоб солдатам НАТО не досталось, да]. Конвееры вытягивали [асвабаждали] просто: спускали трос, прикрепляли и тянули танками. Зачем зашытники это делали Честно, я не знаю. Но... Есть у меня гипотеза, что кому-то в русской горке и с колорадкой на груди хотелось быстрых и дурных денег, чтобы побухать. ВсУ не носят колорадки, американцы тоже. Фак... Кто же это мог быть, а ватка? Взгляните на фото - это все,что осталось от кабеля, который питал вышеназванную шахту.

Как грабили поселок под ДАПом

Фото автора

Как грабили поселок под ДАПом

Фото автора

Как грабили поселок под ДАПом

Фото автора

Как грабили поселок под ДАПом

Фото автора

Чтоб вы понимали весь масштаб пизд*ца [асвабаждения], просто приведу простой пример: на шахте Октябрьской, в окуупированном рф Донецке, на уровнях от 150 до 600 метров глубины, некая русскоговорящая саранча вырезала 99 % железа. Согласитесь, как все-таки прекрасно, что американцам ну вааааще нихуа не достанется?

Кстати, шахту асвабаждали не ножовками, не лобзиками, неа. Конструкции шахты резались резаками. Также к этому духовному процессу привлекались КАМазы, на которых вывозился асвабажденный метал, автокраны, которые грузили мародерку+ взрывчатка, с помощью которой асвабаждали те конструкции, которые было трудно достать из-под земли или резать на мелкие части. Ватка, а ну напомни мне количество шахт, которые Хунта порезала на металлолом?

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Ну а пока ватка пытается рассказать сюжет 1488-й серии ватной оперы о распятом мальчике,я продолжу.

Вы не поверите, но Хунта вообще не при чем к подрыву подстанции на поселке перед ДАПом. Это все дело рук неких русскоговорящих, которые ненавидят Бандеру. Но, наверное, одной из причин асвабаждения и подрыва подстанции на поселке Октябрьском, было непреодолимое желание раздать денег обычным людям и побольше. Правда, мирняк, цивильные получили только разрушенные дома и психику, а не деньги с мародерки ватной недоармией недостраны. Странно... А как же крики по зомбоящику - рышпублика для людев и все такое?

Местные жители подтвердят: в 2014-2015-х годах иногда был виден дым с района поселка Октябрьского, но и слышно не было звуки боя в районе ДАПа. Ватные СМИ не напишут об этом, ибо это был не просто дым, это обжигался цветной металл. Радует то, что с цивильными людьми, асвабадитили делились по-братски: деньги и металл асвабадитилям, дым с обжига цветмета - гражданским. Су*а, какие же они молодцы эти асвабадитили,я чуть не слезу не пустил.

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Знаете что такое настоящая рюцкая доблесть? Я вам расскажу. Металл с шахты Октябрьской грузили автомобильными кранами, когда бои за ДАП утихали. Жаль, что Жуков, на которого так усиленно мастурбирует ватка, до такого не додумался, ему б тогда цены не было как командующему.

Кстати, на той же шахте также асвабадили насосы для откачки воды. В итоге вода теперь идет по горизонтам в шахту им. Засядько и другие шахты. Шахта им. Засядько воду принимает нехило теперь: если раньше воду откачивали три основных насоса, то теперь воду откачивают 4+ резервный 1.

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Согласитесь, саранче нужно срочно брать уроки у русских оккупантов и коллаборантов, ибо на фоне абпалченца с колорадкой,который режет шахту на металл, саранча выглядит вообще никем, ибо саранча никого не асвабаждает,а тупо хочет есть. Забыл - асвабадили на шахте Октябрьской даже колеса, которые воздух качали. Зачем? Просто колеса из металла и весят много. Радует разве то, что солдатам НАТО вообще нефиг ловить на шахте Октябрьской.

Если я не ошибаюсь, то в районе ДАПа, на Октябрьском было всего 5 девятиэтажек. Знаете сколько людей там живет сейчас? Правильный ответ ноль. Зато асвабадитили там снайперские точки обустроили, а имущество людей размародерили. Зато на русском ниииикто не мешает разговаривать.

Сам поселок, частный сектор Октябрьского, как вы понимаете, тоже грабили не солдаты НАТО, а некие бакланы с автоматами и с колорадками на груди. Асвабаждали от всего: от мебели до плитки на стенах. Известны случаи, когда конченные с колорадками тащили в окопы себе кондиционеры из оставленных домов поселка шахты Октябрьский,мотивируя это тем, что жарко в окопах.

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В разграблении и мародерке поселка участвовали все типа гиррои рыныды: и гыви, и телефон, и банда ташкента с захарастом. Воровали даже дорожные, рельсы, которые шли на шахту. Найдите эти рельсы на фото. Слабо? Я тоже не вижу. Магия, б*я.

Мораль. Вата, докажи что поселок Октябрьский размародерили всУ, а не шакалы с колорадками? Не слышу.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику уехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Место
УкраинаДонецк
Объект
Новости ДНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
В 14-м адекватные люди козломордым длбйбам пытались объяснить, чем всё закончится, длбйбы дебильно ржали, что Дамбас Россия... уже не ржут. Вопрос особо одарённой вате: когда закончится металл на шахтах-заводах, кого начнут (а на переферии уже начали) грабить орки?
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну так епта надо ж асвабадителям на что-то харчеваться. Асвабаждение бесплатным не бывает.
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Бор Тарас
Бор Тарас
По факту асвабадители и затобезбиндеровцы решили проблему с закрытием нерентабельных шахт.На что не решались абсолютно все правительства независимой Украины.А шахтеров "трудоустроили" в попочление Дамбаса.А главное,никто из шахтеров не возражал против закрытия шахт.Ведь руцкий мир не терпит возражений.
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