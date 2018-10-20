Давайте поговорим о прекрасном русском мире, о том, какие радости он несет и безграничные возможности, о положительном влиянии асвабадителей Донбасса на карму мирных жителей и о взрывном росте ыканомики дыныры.

Ну и конечно о мародерстве тоже поговорим. Мародерить - это синоним слова - асвабаждать . Мародерить - это синоним выражения - зато солдаты НАТО не пройдут. Предлагаю вспомнить тех, кто асвабаждали поселок шахты Октябрьская. Не поверите, но Хунта и Американцы тут вообще не при делах.

А кто же тогда мародерил на поселке, который ближе всего расположен к ДАПу? РосСМИ считают, что это были переодетые агенты ЦРУ. Я думаю иначе, ибо даже упоротая вата видела, как разграбляли поселок местные придурки + турысты из рф.

Если кто не в курсе, то саму шахту Октябрьскую нехило так асвабадили: километр шахтного тросса вытянули танком вместе с тележками. Вопрос к вате: под кем поселок Октябрьский и кто там ездит на танках? Не слышу.

Также асвабадитили вытащили все конвееры из вышеназванной шахты [чтоб солдатам НАТО не досталось, да]. Конвееры вытягивали [асвабаждали] просто: спускали трос, прикрепляли и тянули танками. Зачем зашытники это делали Честно, я не знаю. Но... Есть у меня гипотеза, что кому-то в русской горке и с колорадкой на груди хотелось быстрых и дурных денег, чтобы побухать. ВсУ не носят колорадки, американцы тоже. Фак... Кто же это мог быть, а ватка? Взгляните на фото - это все,что осталось от кабеля, который питал вышеназванную шахту.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Чтоб вы понимали весь масштаб пизд*ца [асвабаждения], просто приведу простой пример: на шахте Октябрьской, в окуупированном рф Донецке, на уровнях от 150 до 600 метров глубины, некая русскоговорящая саранча вырезала 99 % железа. Согласитесь, как все-таки прекрасно, что американцам ну вааааще нихуа не достанется?

Кстати, шахту асвабаждали не ножовками, не лобзиками, неа. Конструкции шахты резались резаками. Также к этому духовному процессу привлекались КАМазы, на которых вывозился асвабажденный метал, автокраны, которые грузили мародерку+ взрывчатка, с помощью которой асвабаждали те конструкции, которые было трудно достать из-под земли или резать на мелкие части. Ватка, а ну напомни мне количество шахт, которые Хунта порезала на металлолом?

Ну а пока ватка пытается рассказать сюжет 1488-й серии ватной оперы о распятом мальчике,я продолжу.

Вы не поверите, но Хунта вообще не при чем к подрыву подстанции на поселке перед ДАПом. Это все дело рук неких русскоговорящих, которые ненавидят Бандеру. Но, наверное, одной из причин асвабаждения и подрыва подстанции на поселке Октябрьском, было непреодолимое желание раздать денег обычным людям и побольше. Правда, мирняк, цивильные получили только разрушенные дома и психику, а не деньги с мародерки ватной недоармией недостраны. Странно... А как же крики по зомбоящику - рышпублика для людев и все такое?

Местные жители подтвердят: в 2014-2015-х годах иногда был виден дым с района поселка Октябрьского, но и слышно не было звуки боя в районе ДАПа. Ватные СМИ не напишут об этом, ибо это был не просто дым, это обжигался цветной металл. Радует то, что с цивильными людьми, асвабадитили делились по-братски: деньги и металл асвабадитилям, дым с обжига цветмета - гражданским. Су*а, какие же они молодцы эти асвабадитили,я чуть не слезу не пустил.

Знаете что такое настоящая рюцкая доблесть? Я вам расскажу. Металл с шахты Октябрьской грузили автомобильными кранами, когда бои за ДАП утихали. Жаль, что Жуков, на которого так усиленно мастурбирует ватка, до такого не додумался, ему б тогда цены не было как командующему.

Кстати, на той же шахте также асвабадили насосы для откачки воды. В итоге вода теперь идет по горизонтам в шахту им. Засядько и другие шахты. Шахта им. Засядько воду принимает нехило теперь: если раньше воду откачивали три основных насоса, то теперь воду откачивают 4+ резервный 1.

Согласитесь, саранче нужно срочно брать уроки у русских оккупантов и коллаборантов, ибо на фоне абпалченца с колорадкой,который режет шахту на металл, саранча выглядит вообще никем, ибо саранча никого не асвабаждает,а тупо хочет есть. Забыл - асвабадили на шахте Октябрьской даже колеса, которые воздух качали. Зачем? Просто колеса из металла и весят много. Радует разве то, что солдатам НАТО вообще нефиг ловить на шахте Октябрьской.

Если я не ошибаюсь, то в районе ДАПа, на Октябрьском было всего 5 девятиэтажек. Знаете сколько людей там живет сейчас? Правильный ответ ноль. Зато асвабадитили там снайперские точки обустроили, а имущество людей размародерили. Зато на русском ниииикто не мешает разговаривать.

Сам поселок, частный сектор Октябрьского, как вы понимаете, тоже грабили не солдаты НАТО, а некие бакланы с автоматами и с колорадками на груди. Асвабаждали от всего: от мебели до плитки на стенах. Известны случаи, когда конченные с колорадками тащили в окопы себе кондиционеры из оставленных домов поселка шахты Октябрьский,мотивируя это тем, что жарко в окопах.

В разграблении и мародерке поселка участвовали все типа гиррои рыныды: и гыви, и телефон, и банда ташкента с захарастом. Воровали даже дорожные, рельсы, которые шли на шахту. Найдите эти рельсы на фото. Слабо? Я тоже не вижу. Магия, б*я.

Мораль. Вата, докажи что поселок Октябрьский размародерили всУ, а не шакалы с колорадками? Не слышу.

P.S. Хочешь помочь русскому мальчику уехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/