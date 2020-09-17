Как голосовать на выборах c коронавирусом: Степанов озвучил инструкцию
Больные коронавирусом в Украине на местных выборах-2020 смогут проголосовать на дому.
Об этом во время брифинга 17 сентября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Чтобы изменить место голосования больной COVID-19 должен обратиться в территориальную избирательную комиссию.
"До 20:00 последней пятницы перед днем голосования необходимо оставить свое заявление, что вы должны проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью", – сказал Степанов.
При этом министр не уточнил, каким образом больной коронавирусом может передать заявление, не выходя из дома.
"В день голосования приедут на дом члены комиссии и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут во всех средствах защиты, как это должно быть", – подчеркнул Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина.