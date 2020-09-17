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Как голосовать на выборах c коронавирусом: Степанов озвучил инструкцию

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,7 т.
Голосовать на выборах c коронавирусом возможно на дому

Больные коронавирусом в Украине на местных выборах-2020 смогут проголосовать на дому.

Об этом во время брифинга 17 сентября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Чтобы изменить место голосования больной COVID-19 должен обратиться в территориальную избирательную комиссию.

"До 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования необходимо оставить свое заявление, что вы должны проголосовать на дому в связи с коронавирусной болезнью", – сказал Степанов.

При этом министр не уточнил, каким образом больной коронавирусом может передать заявление, не выходя из дома.

"В день голосования приедут на дом члены комиссии и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут во всех средствах защиты, как это должно быть", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Центральная избирательная комиссия Украины совместно с Министерством здравоохранения разработали рекомендации по проведению местных выборов в условиях карантина.

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