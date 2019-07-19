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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Выборы-2019: как не попасть впросак и когда будут результаты

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Уже через несколько дней, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы.

Украинцы выберут новый состав Верховной Рады и во многом определят политику страны на ближайшие годы.

Что важно знать перед голосованием и как правильно сделать свой выбор разбирался OBOZREVATEL.

Выборы-2019: как не попасть впросак и когда будут результаты

Как и где голосовать

Голосование пройдет в воскресенье, 21 июля. С 08:00 по 20:00. Каждый украинец, достигший 18-летнего возраста и имеющий паспорт или другой документ, имеет полное право проголосовать на выборах. Реализовать его он может на том участке, в рамках которого он и зарегистрирован.

Проверить информацию о регистрации вы можете здесь, на сайте Государственного реестра избирателей. Если же вы по каким-либо причинам не будете присутствовать по месту регистрации в день голосования, но уже перерегистрировались, то получите лишь один бюллетень. А именно – списки партий.

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Вернемся ко времени голосования. Важно помнить – вы имеете право зайти на участок до 20:00. Если “забежали в последнюю” минуту и за вами закрылась дверь, члены комиссии обязаны дать вам возможность спокойно и без спешки проголосовать, а затем выпустить из участка. Лишь после того, как последний избиратель выйдет за пределы места голосования, комиссия начнет работу по подсчету голосов.

Выборы-2019: как не попасть впросак и когда будут результаты

Если же вы или ваш родственник не можете физически прийти на участок для голосования, то можете вызвать членов комиссии себе на дом. А если внесены в список и к вам ранее приходили домой, чтобы вы могли проголосовать, – ничего не делайте, члены комиссии придут и в этот раз.

В том случае, если необходимость голосовать дома появилась лишь на этих выборах – заявку на голосование на дому нужно подать в отдел регистрации избирателей до 20:00 пятницы, 19 июля.

Что взять с собой

Перед тем, как идти на избирательный участок, важно не забыть документы. Исходя из нынешних правил, для голосования вы должны показать члену комиссии: паспорт, военный билет (для военнослужащих) или временное удостоверение гражданина. Водительские права, биометрический паспорт для выезда за пределы Украины или любые другие документы не дают право голоса.

Что важно знать о голосовании

21 июля каждый украинец будет выбирать народных депутатов, которые следующие 5 лет будут работать в Верховной Раде. Нынешние выборы проходят по старой, уже привычной системе.

При голосовании каждый украинец получит два бюллетеня (кроме тех, кто голосует не по месту регистрации). В одном бюллетене будет список кандидатов по мажоритарному округу. Там могут быть самовыдвиженцы и представители политических партий.

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Важно не ошибиться и внимательно выбирать своего кандидата. Технологии двойников никто не отменял, поэтому, если вы сомневаетесь и видите на бланке, скажем так, двух “Ивановых”, обратите внимание на субъект выдвижения. Также поможет дата рождения, место работы кандидата. Эти данные тоже указываются в строке для голосования.

В законе четко не прописано, какой именно знак должен стоять напротив фамилии кандидата. Условно говоря, вы можете проголосовать плюсом, галочкой, крестиком или любым другим знаком.

Но лучше не мудрить и указать понятный для членов комиссии знак. При этом зачеркивать других кандидатов, писать какие-либо оскорбления в бюллетене не нужно, ибо его признают недействительным. Аналогичный механизм действует и со вторым бланком – с политическими партиями.

Бюллетень

Бюллетень

facebook.com/UACEC

Если по какой-либо причине вы изменили свой выбор или испортили бюллетень, имеете полное право потребовать заменить его на другой. Члены комиссии обязаны вам выдать его повторно, но лишь раз.

В кабинке для голосования будут ручки, деньги на их покупку предусмотрены бюджетом. При этом, по желанию, избиратель может проголосовать и своей собственной ручкой абсолютно любого цвета (черная, синяя, красная и т. д.).

Смотрите видео по теме:

При голосовании вы должны находиться в одиночестве. Правда, члены комиссии часто закрывают глаза, если избиратель заходит с маленьким ребенком, но, если есть возможность – его стоит оставить рядом с кабинкой.

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После выхода подойдите к избирательным урнам и опустите бюллетень. Фотографировать его (как и урну) запрещено. Важно помнить: никто и никак не узнает, за кого вы отдали свой голос.

Если на месте голосования вы заметили незаконную агитацию, попытку фальсификации, нарушение ваших прав со стороны членов комиссии или хамское отношение – вы всегда можете обратиться к официальным наблюдателям. Или же прямо к сотрудникам полиции. Они будут дежурить у каждой комиссии.

Выборы-2019: как не попасть впросак и когда будут результаты

facebook.com/UACEC

Если у входа в участок вы их не найдете – всегда можете набрать полицию по телефону 102.

Когда будут результаты

Национальный экзит-пол 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова.

Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования. Окончательные результаты экзит-пола по состоянию на 20:00 (окончание голосования, закрытие избирательных участков) станут известны 21 июля в 23:00.

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Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязана подсчитать все голоса и составить протоколы до пятого августа 2019 года. Официальные результаты выборов публикуются в газетах "Урядовий кур'єр" и "Голос України" не позднее 9 августа.

Новая Верховная Рада должна собраться на свою первую сессию не позднее 9 сентября. На дебютном заседании нового созыва новоиспеченные народные депутаты приносят присягу и получат соответствующие полномочия.

Всю свежую и оперативную информацию о ходе голосовании 21 июля и его итогах вы сможете прочитать на OBOZREVATEL.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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