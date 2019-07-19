Выборы-2019: как не попасть впросак и когда будут результаты

Уже через несколько дней, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы.

Украинцы выберут новый состав Верховной Рады и во многом определят политику страны на ближайшие годы.

Что важно знать перед голосованием и как правильно сделать свой выбор – разбирался OBOZREVATEL.

Как и где голосовать

Голосование пройдет в воскресенье, 21 июля. С 08:00 по 20:00. Каждый украинец, достигший 18-летнего возраста и имеющий паспорт или другой документ, имеет полное право проголосовать на выборах. Реализовать его он может на том участке, в рамках которого он и зарегистрирован.

Проверить информацию о регистрации вы можете здесь, на сайте Государственного реестра избирателей. Если же вы по каким-либо причинам не будете присутствовать по месту регистрации в день голосования, но уже перерегистрировались, то получите лишь один бюллетень. А именно – списки партий.

Вернемся ко времени голосования. Важно помнить – вы имеете право зайти на участок до 20:00. Если “забежали в последнюю” минуту и за вами закрылась дверь, члены комиссии обязаны дать вам возможность спокойно и без спешки проголосовать, а затем выпустить из участка. Лишь после того, как последний избиратель выйдет за пределы места голосования, комиссия начнет работу по подсчету голосов.

Если же вы или ваш родственник не можете физически прийти на участок для голосования, то можете вызвать членов комиссии себе на дом. А если внесены в список и к вам ранее приходили домой, чтобы вы могли проголосовать, – ничего не делайте, члены комиссии придут и в этот раз.

В том случае, если необходимость голосовать дома появилась лишь на этих выборах – заявку на голосование на дому нужно подать в отдел регистрации избирателей до 20:00 пятницы, 19 июля.

Что взять с собой

Перед тем, как идти на избирательный участок, важно не забыть документы. Исходя из нынешних правил, для голосования вы должны показать члену комиссии: паспорт, военный билет (для военнослужащих) или временное удостоверение гражданина. Водительские права, биометрический паспорт для выезда за пределы Украины или любые другие документы не дают право голоса.

Что важно знать о голосовании

21 июля каждый украинец будет выбирать народных депутатов, которые следующие 5 лет будут работать в Верховной Раде. Нынешние выборы проходят по старой, уже привычной системе.

При голосовании каждый украинец получит два бюллетеня (кроме тех, кто голосует не по месту регистрации). В одном бюллетене будет список кандидатов по мажоритарному округу. Там могут быть самовыдвиженцы и представители политических партий.

Важно не ошибиться и внимательно выбирать своего кандидата. Технологии двойников никто не отменял, поэтому, если вы сомневаетесь и видите на бланке, скажем так, двух “Ивановых”, обратите внимание на субъект выдвижения. Также поможет дата рождения, место работы кандидата. Эти данные тоже указываются в строке для голосования.

В законе четко не прописано, какой именно знак должен стоять напротив фамилии кандидата. Условно говоря, вы можете проголосовать плюсом, галочкой, крестиком или любым другим знаком.

Но лучше не мудрить и указать понятный для членов комиссии знак. При этом зачеркивать других кандидатов, писать какие-либо оскорбления в бюллетене не нужно, ибо его признают недействительным. Аналогичный механизм действует и со вторым бланком – с политическими партиями.

Бюллетень facebook.com/UACEC

Если по какой-либо причине вы изменили свой выбор или испортили бюллетень, имеете полное право потребовать заменить его на другой. Члены комиссии обязаны вам выдать его повторно, но лишь раз.

В кабинке для голосования будут ручки, деньги на их покупку предусмотрены бюджетом. При этом, по желанию, избиратель может проголосовать и своей собственной ручкой абсолютно любого цвета (черная, синяя, красная и т. д.).

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При голосовании вы должны находиться в одиночестве. Правда, члены комиссии часто закрывают глаза, если избиратель заходит с маленьким ребенком, но, если есть возможность – его стоит оставить рядом с кабинкой.

После выхода подойдите к избирательным урнам и опустите бюллетень. Фотографировать его (как и урну) запрещено. Важно помнить: никто и никак не узнает, за кого вы отдали свой голос.

Если на месте голосования вы заметили незаконную агитацию, попытку фальсификации, нарушение ваших прав со стороны членов комиссии или хамское отношение – вы всегда можете обратиться к официальным наблюдателям. Или же прямо к сотрудникам полиции. Они будут дежурить у каждой комиссии.

facebook.com/UACEC

Если у входа в участок вы их не найдете – всегда можете набрать полицию по телефону 102.

Когда будут результаты

Национальный экзит-пол 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова.

Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования. Окончательные результаты экзит-пола по состоянию на 20:00 (окончание голосования, закрытие избирательных участков) станут известны 21 июля в 23:00.

Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязана подсчитать все голоса и составить протоколы до пятого августа 2019 года. Официальные результаты выборов публикуются в газетах "Урядовий кур'єр" и "Голос України" не позднее 9 августа.

Новая Верховная Рада должна собраться на свою первую сессию не позднее 9 сентября. На дебютном заседании нового созыва новоиспеченные народные депутаты приносят присягу и получат соответствующие полномочия.

Всю свежую и оперативную информацию о ходе голосовании 21 июля и его итогах вы сможете прочитать на OBOZREVATEL.

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