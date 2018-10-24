''Я люблю Украину!'' В Крыму местный житель поразил патриотическим поступком

В центре оккупированной Ялты местный житель играет на бандуре и поет украинские народные песни, прославляющие страну. Пенсионер Михаил Билозир делает это прямо на набережной, не боясь режима захватчиков.

Репортаж об украинце на оккупированной территории обнародовали в Twitter "Радио Свобода". В нем отмечается, что мужчина переехал в Крым более 40 лет назад, а сейчас вынужден жить в старом сарае (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

За свою активную позицию мужчина не единожды преследовался, а иногда даже подвергался насилию.

Михаил Билозир

"В маршрутке, дома нападают, сосед на меня нападал все время. Даже побил немного и за чуб таскал — вырвал половину. Это тогда, когда был так болен, что я еле ходил", — поделился Билозир.

Не разделили взгляды Михаила и его дети. Из всей семьи с ним общается только старший сын. Двое младших детей настроены пророссийски.

Мужчина получает пенсию, однако основной его заработок — пение песен на набережной. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось, однако Михаил все равно выходит на свою импровизированную сцену и поет песни на украинском.

"Им плохо, а надо веселить", — поделился Билозир мнением о жителях Крыма.

Однако многие из местных являются поклонниками его творчества и не скрывают восхищений его смелостью.

"Спасибо за вашу смелость. Это очень рискованное дело. Я сама украинка, я очень люблю Украину. И для меня это просто глоток воздуха", — поделилась крымчанка.

Как писал OBOZREVATEL, жители Крыма пожаловались на нищенскую жизнь в оккупации, заявив, что лишь спустя годы поняли, что значит лозунг "Крым наш".