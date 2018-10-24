МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Я люблю Украину!'' В Крыму местный житель поразил патриотическим поступком

3.8тЧитать материал на украинском

В центре оккупированной Ялты местный житель играет на бандуре и поет украинские народные песни, прославляющие страну. Пенсионер Михаил Билозир делает это прямо на набережной, не боясь режима захватчиков.

Репортаж об украинце на оккупированной территории обнародовали в Twitter "Радио Свобода". В нем отмечается, что мужчина переехал в Крым более 40 лет назад, а сейчас вынужден жить в старом сарае (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

За свою активную позицию мужчина не единожды преследовался, а иногда даже подвергался насилию.

Новости
''Чей Крым?'' В Италии опозорились с картой Украины
Михаил Билозир

Михаил Билозир

"В маршрутке, дома нападают, сосед на меня нападал все время. Даже побил немного и за чуб таскал — вырвал половину. Это тогда, когда был так болен, что я еле ходил", — поделился Билозир.

Не разделили взгляды Михаила и его дети. Из всей семьи с ним общается только старший сын. Двое младших детей настроены пророссийски.

Мужчина получает пенсию, однако основной его заработок — пение песен на набережной. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось, однако Михаил все равно выходит на свою импровизированную сцену и поет песни на украинском.

"Им плохо, а надо веселить", — поделился Билозир мнением о жителях Крыма.

Однако многие из местных являются поклонниками его творчества и не скрывают восхищений его смелостью.

"Спасибо за вашу смелость. Это очень рискованное дело. Я сама украинка, я очень люблю Украину. И для меня это просто глоток воздуха", — поделилась крымчанка.

Как писал OBOZREVATEL, жители Крыма пожаловались на нищенскую жизнь в оккупации, заявив, что лишь спустя годы поняли, что значит лозунг "Крым наш".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
7
18
Смешно
20
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
да шарий уже про него показал, и как это чувырло из львова, при хохляндии призывал всех жидов и кацапов из крыма выгнать. А теперь бедный, несчастный спивун от оккупации страдает, сосед ему пол чуба вырвал. ЧМО ЗАПЭДЕНСКОЕ двумя словами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Свiдоме бидло, он поет нормальные песни, а не завывает гимн Украины для умерщвления мух!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ебнутый обоз в своем репертуаре-в чем поразил патриот? Что, в Ялте украинские песни запрещены? Да в России на каждой пьянке украинские песни поют
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Naibadze Petr, у меня друг лезгин очень про гхалю спивать любит))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги