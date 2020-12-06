Как есть меньше соли и оставаться здоровее: в Минздраве дали советы

В Министерстве здравоохранения Украины предложили несколько способов уменьшить количество соли в ежедневном рационе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook. В ведомстве, в частности, подчеркнули, что здоровое питание особенно важно во время пандемии COVID-19.

"Убери солонку со своего кухонного стола, спрячь в шкаф. А на ее место поставь пакетики любимых трав – свежих или высушенных – и лимонный сок. А дальше начинаем творить: хочется досолить яичницу? Хмм, а может лучше добавить к ней орегано? Соль просится в салат? А как насчет душистого базилика и капли лимонного сока взамен?", – предложили в Минздраве.

Там добавили, что также стоит по минимуму употреблять продукты, в которых может содержаться большое количество соли, например, некоторые типы хлеба, такие как батон и багеты, соусы, особенно соевый, консервы, снеки, сыры и колбасы.

Минздрав призвал украинцев есть меньше соли скриншот

Если на этикетке соль – один из первых ингредиентов, значит, ее в продукте много, отметили медики.

"То, что мы едим и пьем, может повлиять на то, может ли наш организм предотвратить инфекции, бороться с ними и поправляться", – предостерегли в Минздраве.

Если на этикетке соль – один из первых ингредиентов, значит, ее в продукте много, отметили в МОЗ скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог объяснил, почему постоянно хочется есть.