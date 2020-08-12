Как экономно собрать ребенка в школу: список скидок в популярных интернет-магазинах

Начало школьного периода у большинства родителей ассоциируется со значительными тратами, ведь их чадо совсем скоро вернется за парту, а значит, предстоит покупка школьных принадлежностей, формы, гаджетов для учебы.

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