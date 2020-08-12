Как экономно собрать ребенка в школу: список скидок в популярных интернет-магазинах

Как экономно собрать ребенка в школу: список скидок. Фото: Мир 24
Начало школьного периода у большинства родителей ассоциируется со значительными тратами, ведь их чадо совсем скоро вернется за парту, а значит, предстоит покупка школьных принадлежностей, формы, гаджетов для учебы.
Как сделать удар по семейному бюджету менее чувствительным? Промокоды и скидки от интернет-магазинов – это то, что поможет уменьшить ваши затраты.
На этой неделе мы собрали лучшие скидочные предложения от зарубежных и украинских интернет-магазинов:
Eva.ua – скидки до 70% на все категории товаров для школьников и их родителей
Stylus – скидки до 15% на любую модель iPhone
Bonprix – до 60% выгоды на большой ассортимент теплых вещей
Фокстрот – действуют скидки до 35% на большой ассортимент техники
Book24 – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 5% на весь ассортимент книг
Intertop – действует до 80% скидки на обувь и аксессуары для детей
Answear – женские блузки и рубашки можно приобрести с экономией 70%, всего от 170 гривен
Aliexpress – до 60% экономии на детскую одежду для осеннего сезона