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Как экономно собрать ребенка в школу: список скидок в популярных интернет-магазинах

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Как экономно собрать ребенка в школу: список скидок в популярных интернет-магазинах

Как экономно собрать ребенка в школу: список скидок. Фото: Мир 24

Начало школьного периода у большинства родителей ассоциируется со значительными тратами, ведь их чадо совсем скоро вернется за парту, а значит, предстоит покупка школьных принадлежностей, формы, гаджетов для учебы.

Как сделать удар по семейному бюджету менее чувствительным? Промокоды и скидки от интернет-магазинов – это то, что поможет уменьшить ваши затраты.

На этой неделе мы собрали лучшие скидочные предложения от зарубежных и украинских интернет-магазинов:

  • Eva.ua – скидки до 70% на все категории товаров для школьников и их родителей

  • Stylus – скидки до 15% на любую модель iPhone

  • Bonprix – до 60% выгоды на большой ассортимент теплых вещей

  • Фокстрот – действуют скидки до 35% на большой ассортимент техники

  • Book24 – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 5% на весь ассортимент книг

  • Intertop – действует до 80% скидки на обувь и аксессуары для детей

  • Answear – женские блузки и рубашки можно приобрести с экономией 70%, всего от 170 гривен

  • Aliexpress – до 60% экономии на детскую одежду для осеннего сезона

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