Как экономно отовариться перед отпуском: появился список выгодных скидок в магазинах Украины
Поскольку лето – это пора отпусков, многие украинцы стремятся быть к ним максимально готовыми и устраивают масштабный шоппинг.
OBOZREVATEL решил помочь читателям и в разделе Промокоды собрал лучшие актуальные предложения по скидкам в популярных магазинах детской одежды, техники, гаджетов, а также товаров для красоты и продуктов питания.
Эльдорадо – здесь можно найти промокод на дополнительную скидку 7% на бытовую технику. Предложение действует в течении ограниченного срока, поэтому поторопитесь.
Фокстрот – скидки до -35% на большой ассортимент техники.
Zakaz.ua – скидки до 45% на продукты в "Фуршете".
Сhicco – тотальная распродажа игрушек, цены снижены до -50%.
Watsons – действует акция 40% дисконта на большой ассортимент косметики и бытовой химии, а при заказе на сумму свыше 600 гривен, можно оформить доставку товаров всего за 1 копейку.
Answear – до 60% дисконта на спортивную обувь для женщин, а также женские блузки и рубашки по приятной цене от 170 гривен.
Aliexpress – в разделе можно найти промокод на $20 cкидки на приобретение сумок и чемоданов.
Joom радует низкими ценами на электронику, дисконт до 96%.
А в каких магазинах вы чаще всего оформляете заказы? Делитесь с нами в комментариях.