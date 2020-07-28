Как экономно отовариться перед отпуском: появился список выгодных скидок в магазинах Украины

Obozrevatel Общество 16:26, 28.07.2020 Обновлено: 16:44, 28.07.2020

Поскольку лето – это пора отпусков, многие украинцы стремятся быть к ним максимально готовыми и устраивают масштабный шоппинг.

OBOZREVATEL решил помочь читателям и в разделе Промокоды собрал лучшие актуальные предложения по скидкам в популярных магазинах детской одежды, техники, гаджетов, а также товаров для красоты и продуктов питания.

  • Эльдорадо – здесь можно найти промокод на дополнительную скидку 7% на бытовую технику. Предложение действует в течении ограниченного срока, поэтому поторопитесь.

  • Фокстрот – скидки до -35% на большой ассортимент техники.

  • Zakaz.ua – скидки до 45% на продукты в "Фуршете".

  • Сhicco – тотальная распродажа игрушек, цены снижены до -50%.

  • Watsons – действует акция 40% дисконта на большой ассортимент косметики и бытовой химии, а при заказе на сумму свыше 600 гривен, можно оформить доставку товаров всего за 1 копейку.

  • Answear – до 60% дисконта на спортивную обувь для женщин, а также женские блузки и рубашки по приятной цене от 170 гривен.

  • Aliexpress – в разделе можно найти промокод на $20 cкидки на приобретение сумок и чемоданов.

  • Joom радует низкими ценами на электронику, дисконт до 96%.

А в каких магазинах вы чаще всего оформляете заказы? Делитесь с нами в комментариях.

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