Как экономно сделать покупки на карантине: подборка лучших скидок

Украинские и мировые магазины, чтобы побыстрее сократить потери в связи с коронавирусом, сейчас радуют клиентов максимальными скидками и распродажами, бесплатной доставкой, чтобы замотивировать клиента на покупку.

Во многих магазинах техники регулярно устраивают ночные распродажи, которые длятся всего одну ночь, при этом технику и электронику можно приобрести по выгодной цене с дисконтом до -80%.

В магазинах одежды можно найти новые коллекции со скидками до -50% или промо-акции: при покупке нескольких единиц товара – второй получаете со скидкой.

Шопинг во время карантина Мир 24

Делимся с вами подборкой лучших скидок недели: