Как экономно сделать покупки на карантине: подборка лучших скидок

Украинские и мировые магазины, чтобы побыстрее сократить потери в связи с коронавирусом, сейчас радуют клиентов максимальными скидками и распродажами, бесплатной доставкой, чтобы замотивировать клиента на покупку.
Во многих магазинах техники регулярно устраивают ночные распродажи, которые длятся всего одну ночь, при этом технику и электронику можно приобрести по выгодной цене с дисконтом до -80%.
В магазинах одежды можно найти новые коллекции со скидками до -50% или промо-акции: при покупке нескольких единиц товара – второй получаете со скидкой.
Шопинг во время карантина
Мир 24
Делимся с вами подборкой лучших скидок недели:
Intertop – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку -10% при покупке товаров от 899 гривен
Iherb – экономия 10% по промокоду для всех покупателей при заказе от 60$
F.ua – до 12% экономии на весь ассортимент
Hotline.Finance – дисконт до 20% на туристическое страхование
Сушия – действует акция до 19.06 – два блюда со слабосоленым лососем по цене одного
Pampik – в разделе можно найти промокод на скидку 10% при покупке товаров от 1000 гривен
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