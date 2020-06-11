Как экономно сделать покупки на карантине: подборка лучших скидок

Украинские и мировые магазины, чтобы побыстрее сократить потери в связи с коронавирусом, сейчас радуют клиентов максимальными скидками и распродажами, бесплатной доставкой, чтобы замотивировать клиента на покупку.

Во многих магазинах техники регулярно устраивают ночные распродажи, которые длятся всего одну ночь, при этом технику и электронику можно приобрести по выгодной цене с дисконтом до -80%.

В магазинах одежды можно найти новые коллекции со скидками до -50% или промо-акции: при покупке нескольких единиц товара – второй получаете со скидкой.

Шопинг во время карантина Мир 24

Делимся с вами подборкой лучших скидок недели:

Intertop – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку -10% при покупке товаров от 899 гривен

Iherb – экономия 10% по промокоду для всех покупателей при заказе от 60$

F.ua – до 12% экономии на весь ассортимент

Hotline.Finance – дисконт до 20% на туристическое страхование

Сушия – действует акция до 19.06 – два блюда со слабосоленым лососем по цене одного

Pampik – в разделе можно найти промокод на скидку 10% при покупке товаров от 1000 гривен

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!