Как экономно сделать покупки на карантине: лучшие предложения от онлайн-магазинов

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
888
Как экономно сделать покупки на карантине: лучшие предложения от онлайн-магазинов

Еженедельно для проекта Промокоды OBOZREVATEL согласовывает дополнительные скидки от известных международных и украинских интернет-магазинов, с помощью которых можно получить дисконт на долгожданные покупки:

  • Фокстрот – действует до 50% скидки на мелкую бытовую технику

  • Aliexpress – действует до -70% скидки на мужскую одежду

  • Answear – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 14% при оформлении заказа на сумму 1700 гривен

  • Sportmaster –действует до 28% скидки на одежду, обувь, тренажеры и аксессуары

  • Booking – в разделе можно найти выгодные предложения по приятным ценам на путешествие в Грузию

  • Book24 – действует скидка до -30% на художественную литературу

  • MOYO – действуют скидки до 1800 гривен на стиральные машины LG

  • PUMA – действуют скидки до 60% на фирменные вещи и обувь

УкраинаКарантин в Украине