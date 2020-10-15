Как экономно сделать покупки на карантине: лучшие предложения от онлайн-магазинов

Еженедельно для проекта Промокоды OBOZREVATEL согласовывает дополнительные скидки от известных международных и украинских интернет-магазинов, с помощью которых можно получить дисконт на долгожданные покупки:

Фокстрот – действует до 50% скидки на мелкую бытовую технику

Aliexpress – действует до -70% скидки на мужскую одежду

Answear – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 14% при оформлении заказа на сумму 1700 гривен

Sportmaster –действует до 28% скидки на одежду, обувь, тренажеры и аксессуары

Booking – в разделе можно найти выгодные предложения по приятным ценам на путешествие в Грузию

Book24 – действует скидка до -30% на художественную литературу

MOYO – действуют скидки до 1800 гривен на стиральные машины LG