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3 июня • обновлено в 17:33
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Как экономно подготовиться к отпуску: лучшие предложения от онлайн-магазинов

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Весь мир плавно возвращается к привычному образу жизни, многие страны уже объявили о возобновлении авиасообщения, а это значит, что период летних отпусков все же не за горами.

OBOZREVATEL предлагает заблаговременно начать подготовку к отпуску и приобрести все самое необходимое на разделе Промокоды.

  • Iherb – экономия 10% по промокоду для всех покупателей при заказе от 60$;

  • Lacoste – дарим промокод на скидку 250 гривен на заказ для всех клиентов;

  • Bonprix – до 45% выгоды на модели нижнего белья;

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  • Eva – cкидки до 50% на товары дня;

  • Love&live – на разделе можно найти промокод на 10% дополнительной скидки;

  • Foxtrot – до 35% скидки на большой ассортимент техники и смартфонов;

  • PUMA – дарим промокод в размере 10% при заказе на сумму от 2300 гривен;

  • Puccini – до 58% выгоды на брендовые сумки и чемоданы.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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