С 2015 центральные российские каналы называли меня украинским Геббельсом, позже мне приписывали организацию "зомбирования русскоязычного населения Донбасса", "сопровождение операций СБУ в Крыму" и даже американское гражданство. А в последнее время перешли к тактике "гнилой селедки" (тактика дискредитации политиков, лидеров мнений, подобна используемая ранее на многих прозападных политиках, общественных деятелях, журналистах). Российские рейдеры, которые упомянуты в почте Раппопорта в списке "близких бизнесменов" рядом с открытыми спонсорами "Русской весны" (Малофеевым) пытаются мне приписать свой "Кировлес" (абсурдные обвинения предъявленные Навальному, в котором ЕСПЧ встал на его сторону и обязал Россию выплатить ему с партнером компенсацию). Со мной же, нашли возможность использовать старую историю, где я выступила одним из поручителей по кредиту для компании своих родственников. Ещё раз, поручителем. Не директором, не бухгалтером, а одним из поручителей. Кстати, предприятие у родственников они давно физически отобрали через чёрного регистратора. Но терроризировать и обливать меня лживыми обвинениями продолжают до сих пор. Методы, которые они использовали и используют для проведения всей этой операции, - достойны, конечно, отдельного детективного сериала и безусловно расследования наших правоохранительных и антикоррупционных органов, для общения с которыми я открыта.

Вот только несколько примеров того, как эти бывшие топ-менеджеры российских банков и люди с российскими паспортами с помощью коррупции отдельных представителей прокуратуры и судов рейдерят украинские предприятия и оказывать.

T.B Fruit/Яблоневый сад, - до того, как в "Дельта Банке" была введена временная администрация Нацбанком, они успели сделать договор обмена кредита на депозит с американской компанией "Cargill", в которой в том же "Дельта Банке" был депозит на 60 миллионов долларов. Соответственно компании произвели замену, подписали документы и на этом компания "TB Fruit"/Яблоневый сад стали уже должником компании "Cargill" и выплачивают, по словам основателя компании "TB Fruit"/Яблоневый сад эти деньги регулярно. А "Инвестохиллз Веста" пытается сейчас начать арест их активов непрозрачным образом выкупив на аукционе ФГВФЛ кредитный портфель обанкротившегося банка"

"Восток Солар", - представители китайской компании говорили о том, что в этом рейдерском захвате участвовали коррумпированные сотрудники Нацполиции, сотрудники прокуратуры, сотрудники судов и сотрудники даже СБУ. В конечном итоге этот скандал дошел до президента Зеленского, с которым встретился посол Китайской Народной Республики. Китайцы пригрозили тем, что они будут подавать в международные суды уже на Украину

Golden Derik, - газовые месторождения. Так и не начали разработку

Киевский метрополитен, - выплачивает им за старые закупки техники по завышенным ценам абсолютно безумные проценты.

И даже "Бабий Яр", - выкупленный россиянами у Рабиновича странным образом полученный от города участок в историческом месте и теперь оказывается, что по планам экспозиции там будут рассказывать о том, как в Бабьем Яру "украинцы убивали евреев":

Как видите, методы почти всегда одни и те же: с помощью коррупционеров в правоохранительных органах, судах и органах государственной власти, получить контроль над интересными активами и в большинстве случаев заморозить их, и давить на собственников или связанных с ними лиц.

Можно ли позволять такие действия людям с российскими паспортами и бывшим топ-менеджерам российских банков? Судя по всему, если не будет принято мер противодействия, то подобное может произойти с любым интересующим россиян предприятием или связанным с ним политиком/общественным деятелем. Один из пострадавших рассказал мне, как у него смогли отобрать завод через подделку документов по кредитной карте его бывшей жены.