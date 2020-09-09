В Бразилии создали социальную рекламу, призывающую правильно носить медицинскую маску.

Так, в рекламе показали, как должны выглядеть люди, которые носят маску на подбородке.

На снимках авторов проекта нос нескольких людей находится на их подбородке, а рот – на шее.

Как должны выглядеть люди, которые носят маску на подбородке Фото: correio24horas.com.br

Мужчина, который носит маску на подбородке Фото: correio24horas.com.br

Девушка, которая носит маску на подбородке Фото: correio24horas.com.br

Как известно, из-за пандемии коронавируса людей обязали носить маски, однако многие пренебрегают этим требованием.

Кто-то принципиально отказывается носить маску, а кто-то носит ее на шее или подбородке, что не дает никакой защиты от COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно носить медицинскую маску: главные советы. Также сообщалось, что в МОЗ дали советы родителям школьников относительно того, как правильно носить тканевую маску.