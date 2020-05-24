Как долго затянется карантин в Украине: Степанов указал на тревожный момент

Общество 11:17, 24.05.2020

В Украине в последнее время не наблюдается резкого снижения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, отвечая на вопрос, будут ли отменены все ограничительные мероприятия после окончания пятого этапа смягчения карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов не видит резкого снижения случаев COVID-19

"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках – от 350 до 550 случаев заболеваемости каждый день", – отметил он.

По словам Степанова, ему бы очень хотелось, чтобы началось снижение и, соответственно, были сняты все карантинные ограничения.

"Но жизнь такова, что мы будем все равно еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию, и будем понимать, какой риск есть при инфицировании", – добавил глава Минздрава.

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