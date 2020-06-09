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9 июня • обновлено в 10:45
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Как COVID-19 передается от больных без симптомов: ВОЗ озвучила новые данные

1.2т
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Передача коронавируса от человека без симтомов к здоровому человеку происходит очень редко.

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Об этом 8 июня заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет CNBC. Там считают, что сосредоточиться необходимо именно на пациентах с симптомами.

Ранее в организации заявляли, что COVID-19 может передаваться даже если у носителя нет симптомов.

Как COVID-19 передается от больных без симптомов

Как COVID-19 передается от больных без симптомов

"Судя по данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому лицу. Это происходит очень редко", – сказала Ван Керхове, глава подразделения ВОЗ по новым болезням.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Степанов прояснил вопрос о том, можно ли повторно заразится COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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