Как чаще передается коронавирус: ученые развенчали популярный миф

Коронавирус чаще передается через воздух и во время разговора с инфицированным человеком. При этом вероятность заразиться через прикосновение к поверхности с COVID-19 в три раза меньше.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом стало известно в ходе исследования ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, передает lenta.ru. Результаты показали, что даже бессимптомные зараженные каждый час выдыхают миллионы вирусных частиц.

Как передается коронавирус

В дыхании больных их находится примерно в три раза больше, чем на поверхности контактировавших с ними предметов. Специалисты считают, что введение обязательного масочного режима является основной мерой для борьбы с распространением заболевания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что команда ученых из Израиля в ходе исследования выяснила, что никотин "конкурирует" с коронавирусом и блокирует его.