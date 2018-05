Как быстро заговорить на английском: полезные советы

Мы учим английский с начальной школы, но все еще впадаем в ступор, если вдруг случайный иностранец спрашивает у нас дорогу. И все грамматические конструкции кажутся понятными, пока встречаются в упражнении, но напрочь вылетают из головы, если попытаться вспомнить их в разговоре.

Учителя онлайн-школы английского EnglishDom дали несколько советов о том, как вырваться из череды постоянных уроков и начать наконец говорить.

Поставьте конкретную цель

Представьте, что вы хотите приготовить вкусный ужин. Для этого вы определяетесь с блюдом, которое хотите; покупаете нужные продукты и готовите их в соответствии с рецептом - ничего сложного. Но если вы в самом начале не ответили себе на вопрос - борщ это будет или яблочный пирог, то не получится ни первого, ни второго.

С языком все точно так же. Чтобы не метаться от одной грамматической темы к другой, нужно ответить на вопрос, что вы хотите получить в итоге и как планируете использовать язык.

Цель, которую вы себе поставите, может быть любой, но она должна быть четкой и понятной. Например, посмотреть следующих “Мстителей” в оригинале, вести рабочую переписку с иностранными партнерами или свободно общаться в поездках за границу. Все дальнейшие действия - план занятий; задания, которые выполняете, - стройте, исходя из этой цели.

Сделайте язык частью жизни

К сожалению, не существует волшебной таблетки, после которой вы тут же заговорите на английском - так или иначе придется заучивать слова и выражения и разбираться в грамматических конструкциях. Эту мысль стоит принять и начать относиться к изучению языка не как к осаде неприступной крепости, на которую бросаются последние силы, а как к обычному ежедневному занятию, которому вы будете уделять пусть по полчаса, но каждый день. Это не должно быть скучным сидением за учебниками - читайте новости, смотрите видео и лекции на интересующие вас темы, будь то квантовая физика или кулинарные шоу, - запоминайте новые слова вместе с контекстом, а грамматику разбирайте, отталкиваясь от “живых” примеров, которые будете объяснять правилами, а не наоборот.

Смотрите фильмы в оригинале

Многие только для этого и учат английский - слышать голос и интонации любимых актеров, не тратить время на ожидание перевода и озвучки. Но фильмы и сериалы могут быть не только целью, но и отличным средством. Во-первых, это делает обучение более интересным, чем простые упражнения, а значит, новая информация будет восприниматься лучше. Во-вторых, из фильмов вы почерпнете много новой разговорной лексики, в том числе сленга, и бытовых выражений, которых не встретите в учебниках.

Как сделать просмотр фильмов эффективным? Начать можно с фильма, который вы раньше уже смотрели, но с удовольствием увидите снова. Общее понимание сюжета и контекста поможет вам не растеряться и избавит от панической мысли “Я не понимаю совершенно ничего!”. Включите английские субтитры. Останавливайтесь на моментах, которые кажутся вам сложными, попытайтесь понять принцип по которому строится та или иная фраза. Незнакомые слова (а еще лучше целые выражения) записывайте в блокнот, чтобы можно было повторить их после. Со временем попробуйте отказаться от субтитров.

Думайте на английском

В процессе изучения языка у нас в голове выстраивается цепочка “подумать - сформулировать мысль на русском - перевести на английский - сказать”. Очень важно на определенном этапе начать избавляться от привычки переводить в уме. Прежде всего, потому что это замедляет вашу речь, а сам такой перевод может оказаться неточным. Например, после разговора с другом вы хотите сказать ему “До встречи, ее пропадай!” и переводите в голове: "See you, don’t disappear!". Пока мозг занят переводом, он не может вспомнить, что для этой ситуации есть устойчивое выражение - "Keep in touch!". То есть, вы и время теряете на дополнительные раздумья, и рискуете остаться непонятым.

Начните с малого - назовите каждый предмет в комнате по английски, не думая о его русском русском названии. Можете даже использовать наклейки с английскими словами, чтобы привыкнуть. Потом попробуйте озвучить свои действия - подумали о том, что надо пойти пообедать, вот только ответите на письма - а в голове сразу “I'm going to answer the letters, and then I'll have lunch”. С каждым разом это будет получаться у вас все быстрее.

Говорите и не бойтесь ошибаться

Да, вы говорите на английском с ошибками - в этом нет ничего страшного, ваш собеседник все равно поймет, что вы хотите сказать. Если общаетесь с иностранцем, не стесняйтесь попросить его говорить помедленнее или повторить уже сказанное, а также поправить вас, если вы в чем-то ошиблись. Человеку будет приятна ваша попытка говорить на его языке, раз уж он не может говорить на вашем. Если у вас нет собеседника - говорите вслух с самим собой, расскажите вашему коту о том, как прошел день, повторите реплики за актерами фильма. Слышит вас кто-то или нет, вам нужна практика, как в восприятии на слух, так и в произношении.

Даже минимальный словарный запас и знание начальной грамматики, позволит вам начать говорить и понимать. Развить этот навык получится только благодаря постоянным тренировкам, которые должны стать частью привычной жизни, а не только во время занятий пару раз в неделю.